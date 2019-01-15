Пакеты для собачьих экскрементов Нарва подарит собачникам за счет горбюджета

Власти Нарвы запланировали в течение пяти лет закупить и установить по городу полсотни специальных урн, предназначенных для сбора пакетов с отходами жизнедеятельности собак. "Первые десять урн будут установлены этой весной", — сообщил вице-мэр Нарвы Алексей Евграфов, уточнив, что с местами установки еще определяются.

Бюджетные деньги будут выделяться не только на урны и их установку, но также на специальные пакеты. Собаковладельцы смогут брать пакеты из соответствующего ящика, являющегося конструктивной частью той же урны.

Для приобретения всего этого добра Нарвская горуправа проведет поставку. Предполагаемая стоимость — 360 евро за одну урну и 36 евро за одну упаковку из 2000 пакетов, включая налог с оборота.

- Это удовольствие не самое дешевое, — признает Евграфов. — Поэтому очень хочется, чтобы, во-первых, пакетики не воровали, а во-вторых, чтобы использовали эти урны по назначению.