Пациентами-должниками Ида-Вируской центральной больницы займется инкассо-фирма

Ида-Вируская центральная больница заключила в начале года договор с инкассо-фирмой Lindorff Eesti AS, и с 1 июля она начнет передавать неоплаченные пациентами счета, сообщает rus.err.ee. По состоянию на сегодняшний день более 5000 пациентов задолжали больнице более 44 000 евро.

"Хотя средняя сумма долга на одного человека небольшая, но в целом сумма ощутимая. Основной деятельностью больницы является все-таки оказание услуг здравоохранения, а не востребование долгов", − обосновала необходимость заключения договора с инкассо-фирмой главный бухгалтер больницы Урве Оямаа.

Пациенты задерживают выплату по счетам за визит, за нахождение в больнице, а также за полученную платную врачебную помощь.

"В ближайшие дни мы отправим SMS-напоминания или электронные письма всем пациентам, задержавшим оплату, чьи контактные данные у нас есть. Данные тех, кто не оплатит задолженность к концу июня, будут переданы в инкассо-фирму", – сказала Оямаа. В этом случае к сумме неоплаченного счета добавятся также расходы на взыскание долга.