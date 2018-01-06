Отсутствие снега и льда серьезно ударяет по лыжным центрам, рыболовным магазинам, профессиональным рыбакам

Теплая зима сильнее всего бьет по профессиональным рыбакам, которые не могут уже ставить сети по открытой воде, а лед, на который можно выйти, отсутствует, а также по рыболовным магазинам, в которых спрос на товары для зимней рыбалки низок, и, конечно, по предприятиям, предлагающим услуги, связанные с катаниями на лыжах, сноубордах, надувных санках (тюбах).

Крещенских морозов не предвидится, мягко говоря

Согласно прогнозу погоды на месяц от российского портала gismeteo.ru, по меньшей мере, до 5 февраля Эстонию, в частности Ида-Вирумаа, не ждут устойчивые морозы, а у снега, который будет все-таки выпадать, нет никакого шанса продержаться хотя бы неделю. Температура, как нам обещает gismeteo, будет весь месяц гулять от небольшого минуса, к большому для января плюсу. Самое теплое время синоптики предрекают на период ”крещенских морозов”: от +1 до +3 градусов 19 января, от 0 до +5 — 20 января.

Как показывает практика, долгосрочные прогнозы зачастую не сбываются даже в общих чертах, и во многих предприятиях Ида-Вирумаа очень надеются на то, что это как раз тот случай.

В декабре в Ида-Вирумаа обильно выпал снег и благодаря сравнительно холодной погоде продержался до нового года, в то время как в других частях Эстонии устойчивого снежного покрова не образовалось. Но с пришедшим с 2018 годом потеплением и на Северо-Востоке от снега даже в лесах почти ничего не осталось, а обильные дожди 5-6 января практически добили его последние остатки.

Зимний центр в Кохтла-Нымме возможно не откроется

”Надежда умирает последней. Конечно, мы верим в то, что настоящая зима еще придет, — сказала Delfi в пятницу Элеонора, администратор центра отдыха и спорта ”Алутагузе”, зимой являющегося крупнейшим лыжным центром Ида-Вирумаа. — В лесу еще катаются на лыжах, но если пройдет еще один такой же дождь, как сегодня, к выходным от снега может ничего не остаться. Прокат лыж у нас сейчас не работает — не хотим портить лыжи”.

По словам Элеоноры, ”Алутагузе” зимой привлекает в первую очередь любителей лыжных катаний, но кое-что там могут предложить посетителям и при отсутствии снега.

”По выходным работает тюбинг-парк — его трасса, выложенная пластиком, доступна круглогодично, — рассказывает Элеонора. — Мы уже, конечно, привыкли к неудачным зимам, но надеемся на то, что в этом сезоне все еще изменится к лучшему”.

Зимний центр, действующий уже больше 10 лет при Эстонском шахтном музее в Кохтла-Нымме, в этом сезоне даже не открывался и не факт, что откроется.

Технический руководитель музея Ало Абель сказал Delfi, что проблема недопоступления доходов от Зимнего центра не ставит вопрос о его полном закрытии.

”Зимний центр не является отдельным предприятием, а работает в рамках целевого учреждения Eesti Kaevandusmuusem. Расходов, связанных непосредственно с ним, не так много. И центр открылся не вчера, а еще в 2005 году”, — отметил Абель, указав на то, что центр, в котором происходят катания с горы на лыжах, тюбах, сноубордах, вероятно, откроется при устойчивой морозной погоде, которой пока прогнозы не обещают. У шахтного музея есть оборудование для производства искусственного снега, но чтобы его изготовить нужны морозы.

”При температуре ”-10” нас нужно примерно две недели, чтобы произвести достаточное для центра количество снега, а при ”-20” достаточно уже недели”, — отметил Абель.

По его словам, проблема еще в том, что при позднем наступлении морозов народ уже не особо верят в то, что центры, предлагающие зимние развлечения, могут быть открыты, а, соответственно, не едут в них активно.

”Люди отвыкли от зимы”, — говорит Ало Абель, предлагая всем следить за странице музея на Facebook, чтобы не пропустить вероятного открытия центра.

В нарвском районе спорта и отдыха Äkkeküla к началу этого сезона приобрели снеговые пушки, но для производства снега там тоже ждут устойчивых морозов. Специальной морозильной камеры, которая позволяла бы изготовлять снег при плюсовой температуре, там также нет.

У рыболовных магазинов трудное время

Тысячи рыбаков-любителей напряженно ждут обнадеживающих сигналов, указывающих на то, что в этом сезоне можно будет выйти на лед Чудского озера и насладиться зимней рыбалкой, и пока их не видно, утрачивают интерес к покупке соответствующих снастей, специализированной одежды.

Анастасия Яри, собственница двух магазинов рыболовных товаров Kuldkallake, работающих в Йыхви и Нарве, сказала Delfi, что первые закупки товаров для подледной рыбалки она делала в ноябре, и вплоть до декабря готовящиеся к сезону рыбаки-любители активно скупали все необходимое. Теперь же неопределенность заставляет их выжидать.

”Перед каждой последней зимой я готовлюсь к худшему, — отмечает Анастасия Яри. — Действую довольно осторожно. Понятно, что если сезон подледного лова в этом году все-таки наступит, то он будет коротким. Весь доход, который мы получим на продаже зимних товаров, буду вкладывать в весну и лето. Для нашего бизнеса такая теплая зима, конечно, серьезное испытание: расходы остаются на уровне других сезонов, а заработка практически нет”.

Яри говорит, что проблемой Ида-Вирумаа является то, что при отсутствии льда здесь практически останавливается рыбалка и на открытой воде.

”Где-то под Таллинном и Тарту люди ловят сейчас щук и судаков, а здесь все как будто замирает. В реке Нарва уровень воды очень высокий — ГЭС постоянно скидывает воду, вода очень мутная и рыба ловится очень неактивно, — обращает внимание собственница магазинов. — Все-таки хочу сказать, что наши клиенты настроены скорее оптимистично и верят в то, что настоящая зима все-таки наступит”.

Рыбаки-профессионалы также в ожидании

Илья Быстров, руководитель занимающегося ловлей и переработкой рыбы предприятия Peipsi Kalatööstus OÜ (находится в волости Муствеэ, Йыэгевамаа) сказал Delfi, что профессиональные рыбаки сейчас остались не у дел.

”Ставить сети по открытой воде в настоящее время никто не рискует, — рассказывает Быстров. — Слишком велика вероятность, что при похолодании градусов до пяти-шести сети поднимет льдом и унесет. Такие случаи в этом сезоне уже были и у наших, и у других рыбаков, насколько я знаю. Когда появится нормальный лед и на него разрешат выйти, непонятно. В общем, ждем”.