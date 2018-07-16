16.07.2018, 17:00

Открытие фестиваля ”Baltic Sun” начнется с велопробега и прибытия роскошной яхты в порт Нарвы


rus.delfi.ee
EST 1
Открытие фестиваля ”Baltic Sun” начнется с велопробега и прибытия роскошной яхты в порт Нарвы
Pressifofo

18 июля в Нарве начнется международный музыкальный фестиваль ”Baltic Sun”, в котором примут участие лучшие эстонские и зарубежные артисты. В день открытия фестиваль приглашает всех желающих присоединиться к праздничному велопробегу по городу Нарва, начинающемуся в 20:00, а также посмотреть на прибытие джаз-яхты ”Мохито” в порт Нарвы.

Велопробег по Нарве по маршруту автозаправочная станция CNG (Таллиннское шоссе, 81) — Нарвский замок (Петербургское шоссе, 2) начнется в 20:00. Прибытие на территорию фестиваля в Нарвском замке состоится ориентировочно в 20:30. Велопробег пройдет в сопровождении музыки и будет управляться автомобилем, украшенным флажками фестиваля. Велосипедное шествие направится прямо в замок, и участники пробега смогут остаться и насладиться гала-открытием фестиваля.

В одно время с началом велопробега — в 20:00 — состоится праздничное прибытие джаз-яхты ”Мохито” в порт Нарвы. Прямая трансляция обоих событий будет вестись на экранах, расположенных во дворе Нарвского замка.

Приглашаем всех гостей фестиваля на территорию фестиваля уже с 18:00, чтобы понаблюдать за этими событиями на экранах. В замке гостей будут также ждать и палатки различных заведений питания и увлекательная детская площадка.

В 21:00 состоится поднятие флага во дворе Нарвского замка, и прозвучат вступительные слова, а вслед за этим начнется грандиозный гала-концерт. Художественный руководитель первой части гала-концерта, всемирно известный дирижер Кристьян Ярви, соберет вместе самых ярких представителей поп, электронной, рок и классической музыки Эстонии. Noëp, Эрки Пярноя, струнный квартет Prezioso и Сандер Мёльдер выйдут на сцену Нарвского замка в первой части гала-концерта. Во второй части гала-концерта сцену почтит легендарная Анне Вески, которая исполнит свои неувядающие хиты.

ТОП

Во время фестиваля публику порадуют, в числе прочих, такие артисты как Александр Рыбак из Норвегии, Миколас Йозеф из Чехии, Astro’n’out из Латвии, Майя Хирасава из Швеции, Эрья Люютинен из Финляндии, ансамбли ”Браво”, Billy's Band и The Crossroadz из России, Daddy Was A Milkman и Юстинас Ярутис из Литвы, Геттер Яани, Лийс Лемсалу, Вайко Эплик & Eliit, Радар & Койт Тооме и Curly Strings из Эстонии. На протяжении всего фестиваля на нарвских улицах, на променаде и в парках состоятся захватывающие танцевальные представления и выставки, откроются pop-up кафе и детские игровые площадки.

Во время фестиваля ”Baltic Sun” будет также возможность прокатиться на эксклюзивной ”джазовой яхте”, на борту которой выступят ансамбль Titoks — первое эстонское трио, выступающее в стиле ”цыганский джаз” (19 и 20 июля), а также Сюзанна Александра и Хольгер Марьямаа (21 июля). Роскошно оборудованная яхта, которая будет ходить из Нарвы в прибрежный Нарва-Йыэсуу и обратно, ранее принадлежала ”французскому Элвису Пресли” — Джонни Холлидею, и на борту этой VIP-яхты во время Каннского кинофестиваля устраивали вечеринки многие звезды кино во главе с Джонни Деппом, который организовал на яхте афтепати, посвященную премьере фильма "Пираты Карибского моря". Точное расписание и информацию о круизе можно найти на веб-сайте фестиваля по адресу https://balticsun.ee/et/kruiis.

”Цель фестиваля ”Baltic Sun” — организовать посреди короткого эстонского лета четыре радостных дня полных солнечной музыки и впечатлений, собрав вместе людей со всего света. Стилистически будет представлено множество направлений: от поп-музыки до рока, от фолка до джаза, от инди до блюза. ”Baltic Sun” (”Балтийское солнце”) — это фестиваль музыки и радости, где ждут всех, кто любит хорошую музыку, северное лето и отличную атмосферу” — говорит главный организатор фестиваля Олег Писаренко и добавляет, что первый фестиваль ”Baltic Sun” является подарком к столетнему юбилею Эстонии и состоится в рамках программы торжеств ЭР100.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО, ВИДЕО и ОНЛАЙН-БЛОГ: "Хороший старт". Трамп и Путин встретились в Хельсинки

16.07.2018
Сегодня в Хельсинки началась встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Весь мир ждет ее результатов, затаив дыхание. Delfi будет в режиме реального времени следить за тем, как развиваются события. Оставайтесь с нами!
Подробнее



Смерть эстонцев в Одессе: одного погибшего три года назад судили за оборот кокаина

16.07.2018
В Одессе обнаружены мертвыми двое граждан Эстонии. Согласно неофициальным данным, причиной смерти стало злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами. Один из погибших, Аллар Ханссон, три года назад был судим из-за наркотиков.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-15% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JSBN/65A
219,- €
186,15 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107332003
113,40 €
68,04 €
-15% Meeste käekell Police ARMOR PL.14378JSB/11
175,- €
148,75 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €

Торговавшие наркотиками в Южной Эстонии цыгане получили тюремные сроки. В преступный бизнес были вовлечены и маленькие дети

16.07.2018
Тартуский уездный суд сегодня приговорил к тюремному заключению двоих мужчин и двух женщин, которые обвинялись в обороте более 2,5 кг марихуаны.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Студия DELFI | "Открытие турнира — страна-организатор": закончился ЧМ-2018

16.07.2018
15 июля в Москве Франция и Хорватия завершили футбольный праздник — чемпионат мира в России. По словам многих экспертов, турнир превзошел все ожидания. Спортсмены показали качественный футбол, а страна-хозяйка сделала мундиаль максимально комфортным для всех любителей футбола.
Подробнее

Источник Delfi: причиной гибели эстонских граждан в Одессе мог стать смертельный коктейль из алкоголя и наркотиков

16.07.2018
По неофициальным данным от источника в одесской полиции, полученным Delfi от одесских коллег, причиной смерти двух граждан Эстонии стало злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами. Накануне вечером в номере отеля Hotel 21, что на Генуэзской улице в Одессе, были найдены тела двух молодых людей, граждан Эстонии, в возрасте 20-25 лет без признаков насильственной смерти.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В отеле Одессы обнаружены тела двух молодых людей из Эстонии, третий госпитализирован

16.07.2018
По данным Delfi, вчера в одном из отелей Одессы обнаружили тела двух молодых эстоноземельцев, которые отдыхали на курорте. Вместе с погибшими на курорте отдыхал и третий молодой человек, который был госпитализирован. О его состоянии пока ничего неизвестно.
Подробнее