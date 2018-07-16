Открытие фестиваля ”Baltic Sun” начнется с велопробега и прибытия роскошной яхты в порт Нарвы

18 июля в Нарве начнется международный музыкальный фестиваль ”Baltic Sun”, в котором примут участие лучшие эстонские и зарубежные артисты. В день открытия фестиваль приглашает всех желающих присоединиться к праздничному велопробегу по городу Нарва, начинающемуся в 20:00, а также посмотреть на прибытие джаз-яхты ”Мохито” в порт Нарвы.
Велопробег по Нарве по маршруту автозаправочная станция CNG (Таллиннское шоссе, 81) — Нарвский замок (Петербургское шоссе, 2) начнется в 20:00. Прибытие на территорию фестиваля в Нарвском замке состоится ориентировочно в 20:30. Велопробег пройдет в сопровождении музыки и будет управляться автомобилем, украшенным флажками фестиваля. Велосипедное шествие направится прямо в замок, и участники пробега смогут остаться и насладиться гала-открытием фестиваля.
В одно время с началом велопробега — в 20:00 — состоится праздничное прибытие джаз-яхты ”Мохито” в порт Нарвы. Прямая трансляция обоих событий будет вестись на экранах, расположенных во дворе Нарвского замка.