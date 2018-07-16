Открытие фестиваля ”Baltic Sun” начнется с велопробега и прибытия роскошной яхты в порт Нарвы

Приглашаем всех гостей фестиваля на территорию фестиваля уже с 18:00, чтобы понаблюдать за этими событиями на экранах. В замке гостей будут также ждать и палатки различных заведений питания и увлекательная детская площадка.

В 21:00 состоится поднятие флага во дворе Нарвского замка, и прозвучат вступительные слова, а вслед за этим начнется грандиозный гала-концерт. Художественный руководитель первой части гала-концерта, всемирно известный дирижер Кристьян Ярви, соберет вместе самых ярких представителей поп, электронной, рок и классической музыки Эстонии. Noëp, Эрки Пярноя, струнный квартет Prezioso и Сандер Мёльдер выйдут на сцену Нарвского замка в первой части гала-концерта. Во второй части гала-концерта сцену почтит легендарная Анне Вески, которая исполнит свои неувядающие хиты.

Во время фестиваля публику порадуют, в числе прочих, такие артисты как Александр Рыбак из Норвегии, Миколас Йозеф из Чехии, Astro’n’out из Латвии, Майя Хирасава из Швеции, Эрья Люютинен из Финляндии, ансамбли ”Браво”, Billy's Band и The Crossroadz из России, Daddy Was A Milkman и Юстинас Ярутис из Литвы, Геттер Яани, Лийс Лемсалу, Вайко Эплик & Eliit, Радар & Койт Тооме и Curly Strings из Эстонии. На протяжении всего фестиваля на нарвских улицах, на променаде и в парках состоятся захватывающие танцевальные представления и выставки, откроются pop-up кафе и детские игровые площадки.