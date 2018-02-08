"Откладывать тушение просто преступно!" Горные инженеры предлагают возможные решения проблемы террикона Кукрузе

Преступно то, что несмотря на решение принять неотложные меры и нейтрализовать горящий терриконик, вот уже четыре года Министерство окружающей среды не определилось с выбором технологии нейтрализации, не определило исполнителей работ, и, более того , решило, как минимум, три года продолжать поиск конструктивных вариантов, пишут ида-вируские горные инженеры Яков Фрайман и Валерий Поляков.

Горящий террикон сланцевой шахты ”Кукрузе” стал ”вечным огнем” на ее отработанном поле, и хотя произошло это очень давно, проблема только усугубляется, отмечают инженеры, указывая на то, что терриконом Кукрузе проблема не ограничивается, а на Северо-Востоке есть еще десяток подобных потенциально опасных объектов.

Как вспоминает горный инженер Эйно Томберг, первый процесс самовозгорания наблюдался в Кукрузе в 1953 году, спустя 30 лет после ввода шахты в эксплуатацию, и активизировался перед ее закрытием в 1967 году. При этом горные выработки, шурф и наклонный ствол были забутованы горной массой, содержащей сростки и мелкий сланец.

Как видно, изолированная с нарушениями сланцевая шахта и после изоляции продолжила гореть, а ее терриконик, содержащий более 1,5 млн тонн горной породы, в том числе 0,5 млн тонн сланца, стал по сути искусственным ”газогенератором” с постоянно действующим в его массиве процессом пиролиза (высокотемпературного разложения) сланца.

Кто виновен в том, что нарушенная технология изоляции опасных по самовозгоранию объектов продолжает загрязнять окружающую среду вот уже 65 лет, а процесс и его влияние только активизируются — вряд ли удастся теперь определить.

Не будет преувеличением сказать, что процессы загрязнения водоносных горизонтов, воздушной среды и, что самое страшное, потенциальная опасность выброса парогазовой смеси — все это угрожает и жителям поселка, близлежащих хуторов, магистральной автодороге , энергетическим и газовым магистралям.

Но до настоящего времени ни одна из фирм, получивших право провести комплексное обследование горящего терриконика в границах санитарной защиты (А-категория опасности — 1 км), за прошедшие четыре года этого не сделала, отмечают инженеры.

По их мнению, следовало бы начать с самого важного — послойного глубинного зондирования отвального массива и недр, прилегающих к породному терриконику земель. Данные работы позволили бы создать 3D-модель, дающую возможность решить главную задачу — максимально обезопасить производство предстоящих работ и выбрать оптимальную технологию.

Группа горных инженеров с участием ученых и специалистов сланцевых производств уже многие годы работает над решением экологической проблемы Кукрузе. Изучен эстонский опыт, а также зарубежный, и практика (Германия,Австралия, США и др.). В итоге представилась возможность разработать пакет вариантов всего комплекса работ по тушению горящего отвала и утилизации его большей части.

Особого внимания требуют технологические решения по безопасности и предупреждению возгорания в ходе работ на отработанном пространстве шахтного поля ”Кукрузе”, где сконцентрированы камерные целики, деревянные крепления и многолетние отложения сланцевой пыли в сохранившихся горных выработках.

Практика нейтрализации горящих терриконов на угольных месторождениях (более 400 объектов) Украины и своевременной нейтрализации отвалов на европейском континенте позволит, после ее анализа, оценить состояние и поможет подобрать оптимальные экологические решения еще по десяти породным, зольным и коксозольным отвалам (терриконикам) Северо-Востока Эстонии.