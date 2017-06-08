Отели Нарва-Йыэсуу верят в отличные результаты летнего сезона

Укрепившийся и стабильный рубль усиливает поток российских туристов в Эстонию, но хорошему для отелей Нарва-Йыэсуу результату летнего сезона способствует и изменившееся расписание московского поезда.

По данным Департамента статистики, в сравнении с апрелем прошлого года в апреле 2017-го число туристов, отечественных и иностранных, размещавшихся в эстонских гостиничных предприятиях выросло на 14 процентов. Причем основной прирост дали внутренние туристы — их (а точнее заказанных ими ночевок) стало больше на 16 процентов, в то время как число ночевок иностранных гостей увеличилось на 12 процентов.

Из 157000 ночевок иностранных туристов 4 процента пришлись на Ида-Вирумаа.

”В этом году для нас все складывается удачно, — говорит исполнительный директор санатория ”Нарва-Йыэсуу” Карина Кюппас. — Уже в феврале-марте, в самый что ни на есть мертвый сезон, нас радовало возросшее в сравнении с прошлым годом количество гостей, а результаты апреля были даже лучше, чем в 2014 году, который считается золотым для эстонского туристического бизнеса”.

По ее мнению, в частности росту числа туристов из России способствовало изменение расписания прибывающего ежедневно в Нарву из Москвы поезда.

”Когда поезд приезжал ранним утром, для туристов это было очень неудобно, потому что при заселении приходилось платить за дополнительный день, а после долгой дороги людям было тяжело находить другой вариант, — обращает внимание Кюппас. — Сейчас поезд прибывает около 10, и туристы, тут же отправляясь к нам, дополнительных расходов не несут. Расписание поезда кажется мелочью, но на деле оно очень важно для нас”.

Карина Кюппас отмечает, что если большинство российских туристов планирует отдых в ”Нарва-Йыэсуу” заранее, то внутренние туристы, туристы выходного дня принимают решение зачастую спонтанно, оценивая при этом текущие погодные условия. Поэтому мы сейчас очень надеемся на то, что тепло, наконец, наступит и продержится все лето, и тогда нам удастся приблизиться к 100-процентой заполняемости и, может быть, даже принять туристов ещ4е больше. Все-таки дополнительные кровати статистикой не учитываются, но фактическая заполняемость может быть даже больше, чем номнальных мест в отеле”, — указывает Карина Кюппас.

Специалист по маркетингу спа-отеля Noorus Дарья Боярова сказала Delfi, что пока число забронированных на лето номеров держится на уровне прошлого года — около 70 процентов. В том, что оно будет уверенно расти дальше, Боярова не сомневается.

”Noorus не сильно зависит от погоды — все-таки значительная часть наших гостей приезжает для прохождения медицинских процедур, для консультаций у врачей-специалистов. К тому же нам удавалось хорошо справляться даже в тяжелые времена. В кризисный для отрасли 2015 год мы спада интереса со стороны российских туристов даже не почувствовали”, — говорит специалист по маркетингу отеля, открытого в 2014-м.

Собственник спа-отеля Noorus, петербургский бизнесмен Андрей Катков, которому принадлежит доля в порту Силламяэ, купил в этом году еще один нарва-йыэсууский отель — Liivarand. Liivarand классом ниже отеля Noorus. У него три звезды, а не четыре, как у его соседа. В Liivarand сейчас проходит капитальный ремонт, и первых туристов он примет только в августе, предлагая сравнительно недорогие варианты отдыха, конечно, заранее.