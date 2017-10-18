Осужденный в августе за коррупционные преступления Овсянников все-таки останется в Нарвском горсобрании

Как сообщал Delfi, вчера городской секретарь Нарвы Антс Лийметс, входящий также в нарвскую избирательную комиссию, обратился к республиканской комиссии с вопросом, должен ли быть лишен депутатского мандата Федор Овсянников, наказанный в начале августа за коррупционные преступления, а 15 октября переизбранный в новый состав горсобрания.

Городской секретарь Нарвы Антс Лийметс сказал Delfi, что сегодня получил ответ республиканской избирательной комиссии на свой запрос, из которого следует, что Овсянников имеет полное право работать в городском собрании.

”В республиканской комиссии пояснили, что вывести Федора Овсянникова из состава горсобрания нельзя на том основании, что он уже был лишен мандата из-за приговора суда, что произошло в конце работы прошлого состава горсобрания, — сказал Лийметс. — То есть логика в том, что на момент выборов избиратели уже знали о вынесенном судом наказании, но все-таки отдали свои голоса в поддержку Овсянникова и этот выбор нужно уважать”.

Антс Лийметс уточняет, что и юридическая служба Нарвской горуправы придерживается аналогичной трактовки законодательства, но лично он хотел получить оценку ситуации от республиканской избирательной комиссии. При том, что сам Лийметс не считает нормальным, когда депутат, недавно получивший условный срок, будет работать в законодательном органе городской власти, но при этом, конечно, уважает решение республиканской избирательной комиссии.

”Так или иначе было важно, чтобы оценку ситуации дала республиканская избирательная комиссия и никаких сомнений не осталось”, — уверен Лийметс.

20 сентября избирательная комиссия Нарвы вывела из состава городского собрания Федора Овсянникова в связи с окончательным вступлением в силу приговора по делу о коррупции в коридорах нарвской власти, рассматривавшемся в судах с февраля 2013 года.

Между тем, по итогам выборов 15 октября Овсянников снова стал депутатом, набрав 256 голосов, из них 76 — в ходе электронного голосования (и это лучший результат кандидатов нарвского списка Центристской партии).

Отправляя свой запрос в республиканскую избирательную комиссию, Лийметс исходил из того, что хотя законодательство однозначно говорит о том, что человек должен быть выведен из состава горсобрания в случае, если его признают виновным в уголовном преступлении в тот период, когда он уже является депутатом, но в случае, если действующее наказание вынесено еще до выборов, все не так однозначно.

”Это вопрос трактовки закона. Насколько мне известно, судебных разбирательств по таким случаям в Эстонии еще не было”, — говорил Лийметс.

Речь идет о 18 статье Закона об организации работы местного самоуправлении, в которой (18.1.8) говорится о том, что досрочное прекращение полномочий члена собрания местного самоуправления происходит в числе прочего ”в связи со вступлением в силу судебного решения по обвинению в намеренном преступлении”.

Напомним, что в рамках данного громкого дела обвинялись бывший вице-мэр Нарвы Андрей Филиппов, бывший председатель финансовой комиссии Нарвского городского собрания и действующий депутат Федор Овсянников, а также три предпринимателя, занимающихся строительным бизнесом: Виктор Белснер, Александр Арсентьев и Сергей Хамицкий. Всем им вменяли в вину заключение соглашений, мешающих свободной конкуренции, а представителей власти обвиняли еще и в получении откатов за содействие победам в постановочных, договорных, по мнению прокуратуры, конкурсах по распределению городских строительных подрядов.

Еще два ключевых фигуранта — предприниматели Геннадий Фанфора и Михаил Плаксин, но они признали свою вину и были наказаны еще в 2012 году в ходе согласительного судебного производства. Господину Фанфоре (его прокуратура обвиняла в том, что он вместе с Федором Овсянниковым решал, кто будет участвовать в тендерах, а кто нет, получая с победителей 10 процентов от суммы подряда) присудили штраф в размере 5018 евро, уменьшив его тут же вдвое, учтя то, что два месяца Фанфора провел за решеткой. А господин Плаксин получил 5 месяцев тюрьмы условно.

В начале сентября Госсуд не принял к рассмотрению кассационные жалобы Федора Овсянникова, Андрея Филиппова, Сергея Хамицкова и Александра Арсентьева, подтвердив приговор Вируского уездного суда и поставив точку в громком деле. Подсудимых не приговорили к реальным тюремным срокам, как предлагала прокуратура, а заменили их условными, назначив двухгодичный испытательный срок.