Острова Нарвского водохранилища могут получить имя простого рабочего с Кренгольма

Департамент архитектуры и планирования Нарвы сообщил об установлении географического названия двух островов Пыхья-Свариксаар и Лыуна-Свариксаар (Põhja-Svariksaar и Lõuna-Svariksaar).

Название островов связано с легендой о человеке по фамилии Швариков, который натоскал камни и сделал эти острова. Горожане могут до конца мая высказать свои предложения или возражения, сообщает rus.err.ee.

Член городской географической комиссии Александр Малышко, предложивший название островам, сказал, что в 70-90 годы он работал геодезистом в Нарвском общестроительном тресте.

"Однажды в курилке я услышал такую интересную историю. Что якобы некто по фамилии Швариков работник Кренгольмской мануфактуры в зимнее время по льду в течение нескольких лет натаскал на мелководье Нарвского водохранилища кучу камней. Таким образом, был создан искусственный остров. Эту история я вспомнил уже когда работал геодезистом в городской управе и обнаружил на аэроснимках неизвестный остров с домиком в Нарвском водохранилище напротив садоводства Приморский", — пояснил Малышко.