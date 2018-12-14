Осторожно, поезд: неофициальные переходы в Йыхвиской волости вскоре исчезнут

В Йыхви в ведении AS Eesti Raudtee только три официальных железнодорожных перехода — переход на Тартуском шоссе, тоннель променада (Центральная площадь — улица Парги) и переход, находящийся неподалеку от Вируской тюрьмы (шоссе Йыхви-Васкнарва).

Все остальные переходы созданы самовольно и являются опасными.

В ближайшей перспективе у AS Eesti Raudtee и волости Йыхви в совместных планах сделать переход неподалеку от магазина Coop и в будущем установить там же туннель.

Что касается остального, то в ближайших планах обнести все железнодорожные пути забором, и, по словам специалистов, это следует принять как необходимость. Когда на чаше весов удобство и безопасность, то выбирать приходится безопасность.

Волость Йыхви старается максимально договориться обо всех возможных вариантах организации переходов через железную дорогу. Однако их невозможно сделать через каждые полсотни метров.