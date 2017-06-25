Оспорить повышение цен на вывоз мусора в Йыхви опять не удалось

В конце мая фирма йыхвиского предпринимателя Тоомаса Зилёва Pesulux OÜ и два десятка квартирных товариществ официально оспорили апрельское распоряжение управы Йыхви о новых ценах услуги по вывозу мусора. На этой неделе управа это возражение не удовлетворила.

27 апреля волостная управа Йыхви приняла распоряжение, которым акцептировала для фирмы Ekovir OÜ повышение в уездной ”столице” цен вывоза смешанных бытовых отходов — в общей сложности на 76 процентов в два этапа.

В своем возражении от 29 мая Pesulux и товарищества попросили упомянутый акт отменить, а в качестве меры первичной правовой защиты — приостановить. Во-первых, считают заявители, для изменения договора с возчиком мусора в части цен нет правового основания. Во-вторых, вместо его изменения следует заключить новый договор поставки услуги. В-третьих, заявители усматривают и процедурные нарушения со стороны органа власти.

Управа с этим не согласилась.

Так, орган власти не считает, что апрельское решение не опирается на объективные обстоятельства, к каковым относится, например, 103-процентный рост приемочных цен на свалке Уйкала, куда свозятся йыхвиские отходы. Податели возражения находят, что самоуправлению было бы разумно установить в договоре условие, что повышение свалочных цен не будет основанием договор менять, однако в момент заключения договора с Ekovir OÜ организатор поставки не мог и не должен был такой большой рост предвидеть, говорится в июньском решении. ”Рост цен со стороны свалки Уйкала, согласно исследованию, объективно обоснован”, — считает управа, добавляя, что если бы волость не удовлетворила ходатайство Ekovir, возникла бы большая опасность, что йыхвисцы останутся без услуги по вывозу отходов.

По поводу заключения нового договора на вывоз мусора управа отмечает, что роста цен, очевидно, было бы не избежать и в этом случае, поэтому целесообразно и правомерно было изменить договор первоначальный. ”Можно согласиться с позицией подателей возражения, что целью новой госпоставки является выяснить, на каких условиях оказывали бы услугу все действующие на рынке поставщики. Для проведения нового конкурса у волостного управления Йыхви есть время до 28 февраля 2018 года, когда закончится нынешний договор между волостью и Ekovir, — отмечает волостное правительство.

Управа также не согласилась с утверждением подателей жалобы о том, что фирмой по вывозу мусора Ekovir и свалкой Уйкала одновременно руководил один и тот же человек, добавив, что у самоуправления нет права или возможности вмешиваться в отношения двух частных предприятий. Управа напомнила и о то, что процедура по ходатайству Ekovir о повышении цен продлилась почти четыре месяца, в течение которых были выслушаны и другие мнения по этому вопросу.

Тоомас Зилёв в среду сказал ”ИП”, что по-прежнему уверен в силе своих аргументов, но на принятие решения о дальнейших шагах у него есть 30 дней и он надеется на инициативу квартирных товариществ, чтобы ”не закрывать амбразуру одному”. Зилёв призвал власть защитить интересы жителей, а не тратить деньги налогоплательщиков, если спор всё же дойдёт до судов.