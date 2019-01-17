Основатели организации Iga elu поговорили в Нарве с министром о том, что мешает эффективно искать пропавших людей

”Это показало, что сама система работает некорректно”, — заметил Алексей Непримеров. Нынешний алгоритм действий выглядит так. Сначала поступает звонок по номеру 112. Затем начинается поисковая работа, и руководство таковой падает на человека, который в данный момент является дежурным. Причем, это руководитель не очень высокого ранга, и понятно, что зачастую он просто боится принимать ответственные решения, особенно связанные с финансами.

Например, поднять вертолет — дорого, поднять дрон, обслуживаемый тремя людьми, тоже накладно. Кроме того в конце смены дежурный передает свои полномочия коллеге, который и вовсе не в курсе дела. В результате возникает задержка во времени, что категорически недопустимо. Трагические события осени выявили следующее: седьмой и последний день поисков полиции оказался первым днем поисков волонтеров, когда уже было откровенно поздно.

Между тем, заметила Анастасия Кивистик, одна из активистов Iga elu, был случай (зафиксирован в петиции), когда пропал человек, известили полицию и добровольцев, полиция прибыла через 6 часов, а добровольцы к этому моменту пропавшего уже нашли. Требуется главное — чтобы с первых минут руководство спасательной операцией было возложено на опытного специалиста, постоянно занимающегося такого рода деятельностью и немедленно — при необходимости — привлекающего волонтеров с обеспечением последних абсолютно точной информацией.

Можно ли работать за деньги?

В настоящий момент, рассказал Алексей Непримеров, полиция предлагает MTÜ Iga elu схему, когда участие волонтеров финансово компенсируется за государственный счет. Казалось бы, почему нет? Выгода налицо. Но здесь есть подводные камни. ”Наш основной аргумент, — подчеркнул Алексей Непримеров, — именно бескорыстная помощь”. Потому что в противном случае добровольцев будут извещать тогда, когда сочтут нужным, то есть, как правило, слишком поздно.

Стоит ли умножать сущности без необходимости?

Все-таки в Эстонии имеется мощная добровольная спасательная организация SA Kadunud с почти 10-летним опытом работы. Действительно, ее руководитель Ааре Рюйтель вместе с двумя-тремя своими коллегами активно участвовал в осенних поисках, но привлечение большого числа спасателей оказалось невозможным в силу географической удаленности. Теперь же, после учреждения MTÜ Iga elu, обширный район Ида-Вирумаа обрел собственную организацию, способную в кратчайшие сроки оказать необходимую помощь.

Сомнения наверху

Новый министр внутренних дел Катри Райк считает (см. публикацию в ”МК-Эстония” от 14.12.2018), что ”добровольческие команды просто не выдержат нагрузку”, поскольку ”ежедневно поступает до 15 сообщений о пропавших людях” и ”если постоянно звать добровольцев, рано или поздно никто не придет”. Осенние поиски нарвитян показали, что данное утверждение, мягко говоря, несостоятельно. Работали четко, слаженно и быстро. Сменяли друг друга по мере надобности.

Александр Фролов, учредитель MTÜ Iga elu, знает лесное хозяйство в совершенстве и, по его шутливому признанию, скорее заблудится в городе, нежели в лесу. В те дни он каждого прибывшего инструктировал лично.

Неподготовленные добровольцы объединялись в группы из десяти человек во главе с двумя опытными профессионалами, которые, по выражению Алексея Непримерова, ”и от медведя защитят, и все что угодно, сделают”. Что же касается опасений полиции, так это в принципе нормально. Ибо любая здоровая гражданская инициатива моментально вызывает ужас в чиновничьей среде: как бы чего не вышло. А ну как первым пропавшего человека найдет не полицейский, но волонтер! Это же удар по системе! Трудно, почти невозможно внушить ”верхам” простейшую идею — важен результат, в данном случае спасенная жизнь. А кому достанется слава — дело второе, убежден Алексей Непримеров.