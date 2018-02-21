Осиновский в Нарве: все люди Эстонии – наши люди

Сегодня в Нарве в культурном центре "Женева" министр здоровья и труда Евгений Осиновский выступил с речью на торжественном концерте, посвященном столетию Республики, сообщает Социал-демократическая партия.

Ниже представлен полный текст речи на русском языке.

Дорогие нарвитяне, друзья, дорогие жители Эстонии!

Уже через несколько дней мы отметим 100-й день рождения нашей родины — Эстонской Республики. Необыкновенная для меня честь — выступить в этот исторический день именно здесь, в Нарве.

Сегодня, ровно сто лет назад, 21 февраля 1918-го года Совет Старейшин Эстонского Маапяэва принял Манифест ко всем народам Эстонии.

Этот документ, позже опубликованный на первой странице первого номера ”Государственного вестника”, мы по праву считаем свидетельством о рождении нашего государства. Адресат этого документа (”все народы Эстонии”) выбран с конкретной целью — передать принципиальное, фундаментальное послание: все люди Эстонии — наши люди, все мы вместе и есть Эстония.

Маленькие и большие, мужчины и женщины, в деревнях и городах, как в Курессааре, так и в Нарве. И что с того, что здесь, в приграничной Нарве, которая, кстати, является единственным отдельно отмеченным в Манифесте о независимости городом Эстонии, „meie Eesti” звучит как ”наша Эстония”.

Принятый сто лет назад манифест поставил перед зарождающимся Эстонским государством чёткую цель — быть независимым и демократическим правовым государством, которое является безопасным домом для всех проживающих здесь людей.

Позже эти принципы были записаны в первую Конституцию Эстонской Республики, которая была одной из самых прогрессивных и демократичных в тогдашнем мире. Правовое государство, уважение ко всем людям, открытость к миру — из этих принципов мы исходили при создании Эстонского государства, и эти же принципы являются фундаментом нашего общественного устройства и сегодня, 100 лет спустя.

Да, эти конституционные нормы абстрактны, но их смысл и цель человечные — построить Эстонию, которая была бы Эстонией для людей. Это общество, в котором слабых не оставляют в беде. Общество, которое не просто относится снисходительно к различиям, но высоко ценит своё многообразие, считая его народным богатством. И, конечно же, это общество свободно.

Однажды один из моих учителей философии сказал, что эстонское общество не понимает всю глубину сущности свободы, поскольку оба означающих ”свободу” слова в эстонском языке заимствованы из других языков. „Vabadus” — это адаптация русского слова ”свобода”, в то время как „priius” — это заимствование из немецкого, от слова Freiheit.

И действительно, для нас свобода — это в первую очередь что-то негативное: свобода от чего-либо, отсутствие оков. Вместе с тем, положительное значение свободы — свобода создания чего-либо — зачастую остаётся в тени. Однако это же действительно важно для свободы. Между прочим, история эстонского слова „priius” ведёт к протоиндоевропейскому корню *pri-, который означает ”любить”.

Свобода — это любовь. А настоящая любовь — это всегда ответственность.

Ответственность — это груз, но не тот, что давит, а тот, что дает стабильность, как грузило поплавку.

Эстонский поэт Артур Алликсаар оставил нам следующие строки:

Сложно нести свободу,

Поскольку свобода означает

Осмысление картин,

Создание песен,

Боль шлифовки мелодий.

Свобода означает независимость способностей,

Знание своей головы,

Чувство своего сердца

И ходьбу на своих ногах.

Свобода означает право сомневаться и выбирать самые привлекательные убеждения.

Свобода — это беспокойство о плодах, которые не смогли созреть,

И сердечная боль по простым возможностям, которые остались неиспользованными.

Свобода — это поиск.

Свобода — это заблуждение.

(перевод с эстонского)

Свобода означает ответственность думать своей головой, принимать мгновенные решения даже в той ситуации, когда всю необходимую информацию взять попросту неоткуда. И следующие за этим извечные сомнения — ”что было бы, если бы я сделал по-другому…” Боль, возникающую оттого, что не знаешь, как прожить так, чтобы впоследствии, как написал писатель Николай Островский, ”не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы”.

Свобода — это любовь, а любовь — это ответственность. ”Сложно нести свободу”, — говорит Алликссар. Да, нести не наказание, а свободу. Свобода — это привилегия сильного, свобода великодушна и добра. Свобода — это смелость.

Как мы научились использовать свободу? Насколько хорошо мы сумели воплотить в жизнь поставленные в Манифесте о независимости цели? История Эстонии всегда была стремительной, пульс нашего маленького государства был выше среднего. Несмотря на трудности, на историческую несправедливость, сегодня мы можем сказать, что Эстония пошла по верному пути.

Это не означает, что наши дела не могли бы пойти лучшим образом, что не было сделано ошибок. Свободные люди, разумеется, ошибаются. Конечно, во многих сферах у нас ещё есть огромное пространство для развития, но если спросить, выбрали бы мы кардинально другой путь при возможности начать сначала, то ответ будет ”нет”. Да, может быть, где-то мы были бы чуть левее или правее, на шаг впереди или позади. Но мы оставались бы на том же пути.

Это значит, что мы должны не только ностальгически обращаться к прошлому, но и смело смотреть в будущее. Эстония на верном пути, и в результате наших общих усилий дела у следующего поколения пойдут ещё лучше, чем у нынешнего.

Мы строим нашу Эстонию все вместе каждый день. С заботой и любовью. Предприниматели и работники, творческие люди и чиновники, учителя и врачи.

Мы разные, каждый — со своим опытом, своими желаниями и возможностями, но все мы — жители Эстонии. Эстония достаточно мала, так что может знать почти каждого. Историк Марек Тамм удивительно точно выразился на этот счёт: ”Эстония — это не место, где всем всегда жилось и живется хорошо, Эстония — это страна человечного размера; страна, где каждый может чувствовать себя необходимым, а подчас даже незаменимым”. Слова Тамма хорошо дополняют мысли молодого и талантливого учителя Иво Висака: ”Каждый раз, когда я возвращаюсь из-за границы в Эстонию, я точно знаю, что здешние люди такие, как я. Это не значит, что они внешне похожи на меня. Я просто знаю, что в их мышлении происходит что-то подобное, что и в моем. И я знаю, что я не должен чувствовать себя странным в остальном мире”.

Будем же хранить друг друга, использовать свободу, чтобы объединять, а не разделять общество. Никто другой не сможет рассказать нам, как построить и сохранить свободное и независимое Эстонское государство. В мире не существует справочника по строительству Эстонии — мы пишем его сами. Учиться у других необходимо, но свой путь мы выбираем сами: слушая друг друга, уважая различия и разные мнения, иногда спотыкаясь, но всё же идя дальше. В любом случае — вместе. Это и есть путь Эстонии. Свободной Эстонии.

Поздравляю нас, дорогие друзья! Поздравляю тебя, свободная и милая Эстония!