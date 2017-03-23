Осенью в Ида-Вирумаа откроет двери магазин торговой сети Magaziin

Осенью в Кохтла-Ярве в центре Vironia открывает двери первый магазин сети Magaziin.

"Мы очень рады, что наконец-то люди в Ида-Вирумаа могут близко к дому стать потребителями нашего широкого ассортимента и привлекательных цен на товары", — сказал специалист по маркетингу компании Magaziin Маргит Лукка.

Эстонская pозничная сеть Magaziin владеет 10 магазинами по всей Эстонии.

"Наш козырь — непрерывное обновление товаров, который в значительной степени связан с обратной связью от клиентов и их пожеланий, — говорит Лукка. — Можно сказать, что Magaziin крупнейший продавец резиновых сапог в Эстонии, потому что мы предлагаем широкий ассортимент резиновых сапог и pезиновые сапоги очень популярны среди клиентов. Высоким спросом пользуются банки и высококачественные товары из Германии".

"Magaziin — это магазин, где вы можете найти все, что нужно для дома и сада. Покупатели выбирают нас, потому что мы имеем доступные цены".

Центр Vironia получил с появлением Magaziin дополнение 1100 м2 торговых площадей. Кроме того в центрe Vironia еще открывает двери рыбный магазин Aravus. "B будущем добавятся еще новые арендаторы,компании заинтересованы от Ида-Вирумаа", — пообещал менеджер центра по маркетингу Прийт Сеяск.