17.08.2018, 19:40

Оркестр Департамента полиции и погранохраны отправляется в тур: первый пункт — Силламяэ

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rus.delfi.ee
EST
Оркестр Департамента полиции и погранохраны отправляется в тур: первый пункт — Силламяэ
ФОТО: Реэлика Рийманд/Департамент полиции и погранохраны

В воскресенье, 19 августа, выступлением в Силламяэ начинается посвященный 100-летию Эстонской Республики концертный тур оркестра Департамента полиции и погранохраны "Вдоль границы".

Тур завершится 26 августа концертом в Таллинне на площади Вабадузе, сообщает пресс-служба департамента.

Все желающие приглашаются на бесплатные концерты оркестра Департамента полиции и погранохраны, которые пройдут с 19 до 26 августа в приграничных местах Эстонии. Оркестр и известные певцы представят публике новые патриотические песни.

"На наши концерты мы приглашаем всех, кто хочет послушать новые эстонские патриотические песни. Оркестр и известные эстонские певцы исполнят 14 песен, которые мы собрали в единое целое", — рассказал дирижер оркестра Департамента полиции и погранохраны Хандо Пыльдмяэ. "Концертный тур ”Вдоль границы” является подарком Департамента полиции и погранохраны, местных самоуправлений и Госканцелярии по случаю 100-летия Эстонской Республики. Я думаю, что каждый слушатель найдет для себя ту песню, которая его тронет".

Авторами песен являются Тынис Мяги, Отть Лепланд, Олав Эхала, Рейн Раннап, Свен Грюнверг, Сийри Сисаск, Пирет Рипс, Мари Юрьенс, Мари Калкун, Марго Кылар, Ааре Круузимяе, Мария Кырвитс, Мадис Орав, Леело Тунгал, Хельви Юриссон и другие авторы.

На концертах выступят Тынис Мяги, Отть Лепланд, Лийзи Койксон, Мари Калкун, Карл-Эрик Таукар и Мари Юрьенс. Дирижер — Хандо Пыльдмяэ.

Все концерты проходят бесплатно.

Концерты пройдут:

19. августа в 16.00 Силламяэ, бульвар Мере Mere puiestee

20 августа в 16.00 певческая площадка Алатскиви

21 августа в 19.00 певческая площадка Вярска

22 августа в 19.00 центральная площадь Валга

23 августа в 20.00 погранпункт Лилли-Унгурини

24 августа в 19.00 двор замка Курессааре

25 августа в 19.00 Клоогаранна

26 августа в 16.00 Таллинн, площадь Вабадузе

Tallinn Hockey weekend
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