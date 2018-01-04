Организатор готовящегося юбилейного десанта "Утрия": эстонская зима — самое большое испытание

Военно-спортивное соревнование ”Десант Утрия 2018” пройдёт на территории Ида-Вирумаа с 11 по 13 января. Нынешний соревновательный десант будет уже двадцатым.

”Протяженность трассы составит около 60 километров. Место старта и финиша мы опубликуем в нужный момент на веб-странице www.erna.ee. На данный момент зарегистрировано 25 команд, но регистрация ещё продолжается, и список может ещё измениться”, — рассказал главный организатор соревнований, президент общества ”Erna Selts” Меэлис Рятсеп 18 декабря.

К этому моменту из зарубежных участников зарегистрировались команды из Великобритании, Финляндии, Польши и Латвии, Канады, а из женских команд на суровое соревнование зарегистрировались только храбрые женщины из морской дивизии Таллиннской дружины Кайтселийта.

Как всегда, самым большим испытанием как для организаторов, так и для участников, возможно, будет эстонская зима, которая, впрочем, пока на зиму не очень похожа.

”Холоднее всего было, наверное, когда нам пришлось прервать соревнования на полпути. Точную температуру не назову, но помню, что полевой котел тогда находился рядом с волостным зданием Вайвара, и стоило пройти десять шагов с горячим супом в руках, как ложка успевала в нем замерзнуть. В более низких местах — в болотах — температура падала до минус 40 градусов”, — вспоминает былые десанты Рятсеп.

Utria dessant Viivikonnas Foto: Sergei Stepanov, NPA

По словам главного организатора, за двадцать лет он повидал многое: ”Самый большой перепад температур был таким, что если во время соревнований температура была минус 30, то назад в Таллинн мы возвращались при температуре в районе нуля, в ужасную пургу. А когда мы приехали в Таллинн, уже шел дождь! Самые длительные соревнования продолжались трое суток, то есть на 24 часа дольше, чем обычно. Больше всего прервавших соревнование команд было в позапрошлом году, когда из 30 стартовавших команд до финиша дошло всего 13. Остальных поборола зима”.

Организатором нынешних соревнований является волостная управа Вайвара, а проводить соревнования будет возникшая в итоге слияния с Вайвара городская управа Нарва-Йыэсуу вместе с обществом ”Erna Selts”, Силами обороны и Вооружёнными силами Эстонии. Как и в прошлые годы с призовым фондом помогут некоторые самоуправления.

В прошлом году в состязаниях победила команда Таллиннской дружины Кайтселийта, опередившая команду профессиональных военных из Скаутского батальона и команду Пионерского батальона 1-й пехотной бригады.

Точная дальнейшая судьба военных соревнований ещё не известна, но 2019 год является в историческом плане очень важным — историческому десанту исполнится 100 лет.

Впервые соревнования ”Десант Утрия” были организованы MTÜ Erna selts в сотрудничестве с волостной управой Вайвара в 1999 году, когда первое место заняла вторая команда Вируского отдельного пехотного батальона.

Viimane etapis Utria dessant Narva linnuses Foto: Sergei Stepanov, NPA

Соревнования ”Десант Утрия” проводятся в память о событиях 17 января 1919 года 400 эстонских морских пехотинцев из Эстонского морского десантного батальона и 600 бойцов Финского добровольческого батальона на судах военно-морских сил Эстонии совершили успешный десант на побережье в Утрия. Участники десанта сыграли значимую роль в освобождении Нарвы и разгроме остатков Красной армии.