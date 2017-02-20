Опыт, сын ошибок трудных: как избежать проблем при переносе академии в Нарву?

Перенос Академии внутренней безопасности в Нарву поддерживают министр юстиции Урмас Рейнсалу и вице-канцлер отдела тюрем министерства Прийт Кама. Оба они приводят в пример переехавший четыре года назад в Йыхви отдел тюрем, утверждая, что, несмотря на то, что переезд был сложным и многие работники не хотели ехать в Ида-Вирумаа, министерству удалось решить связанные с персоналом проблемы уже в первые месяцы. Некоторые имеющие отношение к делу чиновники, однако, говорят, что на самом деле все не так, пишет Eesti Päevaleht.

По словам источников, в результате переезда в отделе резко снизилась компетентность работников и началась постоянная текучка кадров и недовольство персонала. Многие по-прежнему ездят на работу в Йыхви из Таллинна. Частично это подтверждает и регистр публичных документов министерства, согласно которому, в прошлом году состоящий из 30 человек отдел покинули 8 работников.

Justiitsministeeriumi vanglate osakond on olnud Jõhvis pidevalt hädas kaadri voolavuse ja töötajate vähese rahuloluga. Foto: Sergei Stepanov

Проведенный в конце 2015 года опрос работников показал неутешительные результаты: многие не довольный физической рабочей средой и отношением начальства и подумывают о поиске нового места.

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Прийт Кама располагает ответами на любую критику. Во-первых, к покинувшим отделение работникам относятся также и те, кто находится в отпуске по уходу за ребенком, и те, кого изначально нанимали на определенный срок. Во-вторых, если смотреть на результаты опроса в целом по министерству, то отдел тюрем по степени удовлетворенности персонала своей работой находится на третьем месте из шести, что совсем неплохо.

Пресс-секретарь министерства Мария-Элиза Туулик также отметила, что текучка кадров в отделе тюрем с момента его переезда не изменилась. ”В 2011 году добровольная текучка за пределы тюремной службы составила 17%, в 2016 году — 16%”, — сказала она.

Ректор Академии внутренней безопасности Катри Райк говорит, что, несмотря на расстояние всего в 50 км, разница между Нарвой и Йыхви ощутима. К примеру, в Йыхви есть концертный дом, хотя, как показала практика, и этого недостаточно, чтобы заинтересовать персонал. Кроме того, речь идет об организациях с совершенно разными количеством работников и образованием. Райк отмечает, что академии нужны крайне специфичные работники. Кама парирует, что людей со специфической квалификацией трудно найти и в Таллинне. Также, по словам Райк, важно, чтобы эти ”люди со специфической квалификацией” были готовы работать в академии на полную ставку. ”Вузы поддерживаются за счет преподавателей, которые работают на полную ставку. Невозможно построить университет только на преподавателях, которые будут ездить туда-сюда”, — говорит она.

На данный момент о готовности переехать в Нарву заявили 15% преподавателей Академии внутренней безопасности. По словам Райк, в самом лучшем случае эта цифра может составить треть от всех работников и единственным выходом станет ”принудительная ротация должностей”. Это означает, что работа в академии может стать обязательным условием для продвижения по службе. К примеру, для того, чтобы стать директором Департамента полиции и погранохраны, нужно будет три года проработать в академии преподавателем.