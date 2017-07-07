Опрос: интерес к местным выборам в Кохтла-Ярве существенно понизился

В июне в Кохтла-Ярве был проведен опрос, в рамках которого выясняли готовность местных избирателей прийти 15 октября на избирательные участки или проголосовать по интернету, сообщает издание ”Панорама”.

Опрос показал, что воспользоваться своим избирательным правом на выборах в горсобрание собирается 51 процент опрошенных жителей Кохтла-Ярве, в то время как 4 года назад такую готовность выражало почти 58 процентов респондентов.

За четыре года в два с лишним раза повысился процент тех, кто за 3 месяца до выборов говорит им категорическое нет: 28.5 процента в 2017-м против 12.1 процента в 2013-м.

Затрудняются ответить на вопрос, будут ли они голосовать, 20.4 процента респондентов.

Примечательно, что среди эстонцев желающих проголосовать больше, чем среди русских: 56.3 и 50.8 процента соответственно.