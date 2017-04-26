Оправданный по делу об апрельских беспорядках нарвитянин — об отношениях общин 10 лет спустя

27 апреля 2017 года — десятая годовщина Бронзовой ночи. Самым нашумевшим эпизодом апрельских событий 2007 года в Нарве было жесткое задержание полицией руководителя реабилитационного центра для наркоманов ”Ты не останешься один” Юрия Магерова. Вспоминая о тех событиях, подводя их итоги, личные и общественные, оправданный судами всех инстанций Магеров говорит, что, на его взгляд, государство очень мало сделало для того, чтобы восстановить уровень взаимопонимания между общинами, который был до 2007 года.

Субботним вечером 28 апреля 2007 года Юрий Магеров вернулся в Нарву из Литвы. О том, что в городе идут беспорядки с участием молодежи и не только молодежи, он пока не знал. Проезжая на машине со своим другом и коллегой Игорем Шевцовым мимо площади напротив центра культуры Geneva, Юрий обратил внимание на то, что на ней происходит что-то странное: много молодых людей, полиции.

”Подъехали ближе и увидели, что полицейские бьют подростка, лет 15-ти”, — вспоминает Шевцов. Магеров взял свою видеокамеру и вышел из машины, чтобы снять происходящее. Вскоре между ним и полицейскими с подростком встал какой-то внедорожник, закрывая обзор, и Магеров с видеокамерой переключил внимание на тех, кто в нем находился. Как утверждал Шевцов, там присутствовал знакомый ему работник полиции безопасности, которому не понравилось, что снимают и его. Он и еще трое полицейских стали избивать и Магерова: один прижимал к земле, другие били. Затем руководитель реабилитационного центра был арестован.

Его обвиняли в том, что он якобы пытался проникнуть в машину полиции (это обвинение отпало на стадии досудебного расследования), а также в оскорблении представителя власти.

Под нажимом общественности, в том числе известных политиков, решение суда задержать Юрия Магерова на время следствия, на срок до 6 месяцев, было отменено, и его выпустили на свободу через 10 дней ареста.

Пока дело еще разбиралось в суде, Юрий Магеров не раз говорил о своем намерении подать ответный иск в отношении представителей правоохранительных органов, но этого так и не произошло. ”Я консультировался с адвокатом, и он убедил меня, что это было бы малоперспективное дело, то есть добиться компенсации морального ущерба не получилось бы”, — объясняет Магеров.

Сразу после апрельских событий и своего случайного в них участия Магеров говорил о разочаровании в Эстонском государстве. Он признается, что до дня, когда был вынесен оправдательный приговор, у него не было уверенности в том, что политика не помешает объективному рассмотрению дела в его отношении.

Но в ноябре 2009 года дело, прошедшее три судебных инстанции, дошло до Госсуда, полностью и окончательно оправдавшего Магерова.

- Что ты думаешь сегодня о Бронзовой ночи, ее последствиях, о действиях полиции, прежде всего, в Таллинне?

- Я с многими полицейскими, применявшими тогда силу, общался, и все они ссылались на то, что таким был приказ. Но человек должен сам отвечать за свои действия, и иметь право не делать то, что не считает приемлемым.

Отношения между русскими и эстонцами, конечно, были лучше до 2007 года, а последствия их ухудшения еще ощущаются. Время что-то изменило, боль притупилась, но каких-то шагов со стороны руководства государства, давших очевидный позитивный эффект, сделано не было.

- До апреля 2007 года ты находился в стороне от политики, и после него в политику не пошел. Не возникало мысли присоединиться к какой-то партии и по мере сил содействовать позитивным изменениям?

- Моя работа в центре требует много времени, и тут надо было бы делать выбор: помогать конкретным людям или что-то пытаться поменять в политике. Для меня все-таки важнее первое. Ну и главное — у меня нет эстонского гражданства, то есть я не могу быть избранным, хотя различные политические силы неоднократно предлагали мне присоединиться к их избирательным спискам.

В следующем году мне будет 55 лет, а Эстония отпразднует столетний юбилей, то есть больше половины этого столетия я живу здесь, но государство не считает, что я своей работой на его благо заслужил равных с гражданами прав. То, что я и многие другие люди должны получить гражданство по факту рождения здесь — моя принципиальная позиция.

- Ты читал, что Андрус Ансип написал недавно по случаю годовщины апрельских событий 2007-го? Что многие русские именно тогда поняли, что Эстония является по-настоящему независимой.

- Эти его слова не удивляют. Но надеюсь, он однажды наберется сил и признает свои ошибки.

- Что по-твоему могло бы сделать государство, чтобы существенно улучшить отношение к себе русских, сблизить общины?

- Если бы я знал ответ на этот вопрос, то, наверное, все-таки занялся бы политикой.

- А нулевой вариант гражданства мог бы быть таким понятным примирительным жестом?

- Да, это многие бы оценили.