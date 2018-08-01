Оппозиция выбрала кандидата в председатели горсобрания Нарвы, центристы — еще нет

Оппозиционная фракция "Наша Нарва" из горсобрания Нарвы определилась со своим кандидатом на пост председателя представительного органа. Правящая же фракция Центристской партии пока свой выбор не сделала, пишет rus.err.ee.

"Накануне вечером наша фракция провела собрание, на котором мы определились со своим кандидатом. Однако было принято решение, что его фамилию мы огласим непосредственно в зале заседаний на завтрашней сессии", — сказал один из лидеров "Нашей Нарвы" Антс Кутти.

Аналогичное собрание накануне вечером провела и фракция правящей в Нарве Центристской партии.

"Мы со своим кандидатом еще не определились", — сказала заместитель председателя горсобрания, центристка Лариса Оленина.