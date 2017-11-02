Оппозиционерка Яна Кондрашова: Федора Овсянникова решили сделать примером для нарвской молодежи

О стиле и традициях управления Нарвой центристским большинством Яна Кондрашова знала еще до выборов в Нарвское городское собрание, на которых получила достаточную поддержку горожан для того, чтобы самой стать депутатом. Начав работать в горсобрании в составе оппозиционной фракции ”Наша Нарва” Кондрашова признает, что многое ее все-таки шокирует.

На втором заседании городского собрания, состоявшемся 1 ноября, депутаты выбрали мэра, того же, что правил 15 лет, а потом приступили к выборам руководства депутатских комиссий.

Оппозиции отчасти удалось поломать планы большинства выбрать конкретных людей на конкретные места. Воспользовавшись изменениями в законодательстве (обоих руководителей горсобрания теперь выбирают пакетом: кто больше набрал голосов, тот становится председателем, а занявший второе место кандидат — заместителем), оппозиционеры во многих случаях, оставляя без поддержки предложенных ими кандидатов, своими голосами выбрали председателями тех, кому центристы готовили места заместителей.

Яна Кондрашова говорит, что некоторые члены коалиции делали вид, что ничего особенного не произошло. ”Один прокомментировал это так: председатель или заместитель принципиальной разницы нет, когда люди из одной партии, рассказывает Яна Кондрашова. — Это все объясняет”.

Все-таки тактика оппозиции стала неприятным сюрпризом для коалиции, но в некоторых случаях представители меньшинства от нее отказывались по тем или иным причинам.

”Умиляет, что правовую комиссию доверили возглавить Александру Ефимову, недавно прославившимся ”излишне драматизированным” (по его словам) уголовным делом по больничным листам. По всей видимости, направляя его на эту должность, правящее большинство решило, что Александр достаточно квалифицирован, ведь он увидел судебную систему и со скамьи подсудимых. Комиссию же по городскому хозяйству возглавил самый высокооплачиваемый депутат-центрист Алексей Воронов. Вероятно, его коллеги рассудили так, что человек, сумевший за счёт городского бюджета позаботиться о своём благосостоянии, сможет позаботиться и о Нарве”, — говорит Кондрашова.

Между тем, больше всего ее поражает то, что центристы доверили место заместителя председателя комиссии по молодежи Федору Овсянникову, в отношении которого недавно окончательно вступил в силу обвинительный приговор за коррупционные преступления.

”Вероятно, перед Фёдором Ивановичем стоит задача на личном примере учить нарвскую молодежь, что такое хорошо и что такое плохо, — рассуждает Кондрашова. — Но сарказм в сторону. Вопросы, связанные с нарвской молодежью, одни из самых проблемных. В программе развития молодежной работы в Нарве обозначены слабые стороны и риски, которые необходимо устранить до 2020 года. Неужели руководивший в прошлом созыве комиссией по дорогам Федор Овсянников лучше всех знает, как повысить участие молодежи в процессе принятия решений, как поднять мотивацию молодежных работников, как повысить уровень информированности о молодежной политике? Или же его опыт работы в финансовой комиссии решит проблемы молодежной безработицы в городе? Или же на самом деле ставки сделаны на предпринимательский талант и опыт увеличения уровня своего дохода?”

Яна Кондрашова говорит, что ”Наша Нарва” будет и дальше оставаться связующим звеном между властью и жителями Нарвы, делясь своим мнением о том, что в действительности происходит в коридорах управы и горсобрания. ”Впереди новые заседания, формирование комиссий городского собрания. Посмотрим, какие сюрпризы еще готовит нарвитянам власть, которая в самом деле зачастую не обещает, а сразу делает то, чего от нее никто не ждет”, — отмечает Яна Кондрашова, молодежный и профсоюзный работник.