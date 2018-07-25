Олег Писаренко: фестиваль в Нарве обязательно состоится и в следующем году

Хотя число зрителей на фестивале ”Baltic Sun” в Нарвской крепости оказалось в несколько раз меньше желаемого, главный организатор Олег Писаренко обещает организовать этот фестиваль и в следующем году и называет нынешнее мероприятие хорошей возможностью для обучения команды организаторов, сообщает "Северное побережье".

Если перед фестивалем Писаренко надеялся видеть на фестивале ежедневно 1500-2000 посетителей, то в реальности их было в несколько раз меньше. Во время выступления некоторых артистов, игравших в более ранние часы, зрителей было всего пара десятков. На значительно большее число посетителей рассчитывали и торговцы едой и напитками, разместившиеся во дворе крепости.

— Это количество зрителей определенно не то, на которое было оправданно надеяться с учетом качества исполнителей, погоды и места. Такой фестиваль должен собирать гораздо больше публики, — констатировал Писаренко, однако добавил, что многие крупные и известные на весь мир фестивали начинали еще труднее — даже с семи или десяти посетителей.