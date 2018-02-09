Олег Гросс — Delfi: в Нарве будет минимум три магазина Grossi, первый откроем к Яанову дню

На всех трех нарвских объектах недвижимости, где откроются нарвские магазины Grossi, сегодня действуют предприятия, связанные с розничной торговлей, то есть им придется покинуть эти места. Delfi поговорил с владельцем сети магазинов Олегом Гроссом.

К Яанову дню

Основатель сути магазинов Grossi Олег Гросс сказал Delfi, что первый Grossi в Нарве постараются открыть к Яанову дню, а разместится он в здании по адресу Пяхклимяэ, 2а, где сейчас располагается рынок, на которым небольшие фирмы осуществляют торговлю продовольственными и другими товарами.

”Вообще, постараемся сделать все настолько быстро, насколько возможно, но пока мы еще не получили разрешение на строительство”, — сообщил Гросс.

Перестройка здания, в котором находится рынок ”Пяхклимяэ”, предполагается минимальная и касается она главным образом интерьера: уберут все перегородки, делящие довольно большой зал на секторы и отдельные помещения. С тыльной стороны здания сделают небольшую пристройку — в месте, где будут разгружать товары.

Roman Vikulov, Delfi

Главный архитектор Нарвы Иван Сергеев проинформировал Delfi, что пока идет согласование проекта, а нерешенным вопросом остается вопрос цветового решения фасадов, которым предстоит обновиться, но переделывать их основательно не будут.

Roman Vikulov, Delfi

Через пару лет, говорит Гросс, планируется начать работу еще двух магазинов. Один из них займет площади Maxima X на Пяхклимяэ, 6а, другой разместится в Narva Centrum, опять же на месте продовольственного рынка.

Все три объекта недвижимости приобретены компанией в собственность.

В первом нарвском Grossi, по словам Олега Гросса, будет трудоустроено около 20 нарвитян (в двух последующих — примерно по столько же). Он также заверил, что судьба пока работающих в ”Пяхклимяэ” нарвитян компании не безразлична и им будут содействовать в том, чтобы они смогли продолжить работу, например, в Centrum, или, как вариант, в Grossi.

Roman Vikulov, Delfi

Между тем, как сказали Delfi пара продавцов ”Пяхклимяэ”, с ними пока ничего подобного не обсуждали. ”Пока мы знаем только то, что к 20 февраля должны съехать отсюда”, — сказали две продавщицы, не пожелавшие представиться.

Почему раньше до Нарвы руки не доходили?

Хотя Олег Гросс начал развивать свой бизнес розничной торговли еще в 1992 году, открыв к сегодняшнему дню 54 магазина Grossi Toidukaubad по всей Эстонии, Нарвой он заинтересовался только через четверть века после основания фирмы. Почему было бы не прийти в Нарву тогда, когда в сфере розничной торговли не было столь жесткой конкуренции как сегодня? Например, первый нарвский Grossi будет работать всего в паре сотен метров от Prisma.

Олег Гросс говорит, что рост предприятия был постепенным, а поначалу его деятельность концентрировалась в Ляэне-Вирумаа. Нынешнюю конкурентную ситуацию он считает вполне нормальной, а момент для прихода сети в Нарву очень удачным.

Lidl не пугает: три Grossi в Нарве — "железный план"

Экспансия популярной европейской сети Lidl в Эстонию компанию OG Elektra AS, которой принадлежит сеть магазинов Grossi Toidukaubad, также не пугает и три первых Grossi в Нарве ”откроются железно”, но за ними может последовать еще пара. Олег Гросс говорит, что продолжает подыскивать в Нарве объекты недвижимости, на которых могли бы появиться следующие магазины сети.

”Ажиотаж вокруг Lidl я считаю раздутым. Они займут 5, может быть 10, максимум — 15 процентов рынка. Нам есть, что им противопоставить. Lidl предлагает товары ”в пакетах”, а у нас собственное производство свинины, своя пекарня, кулинария. То, что Grossi обречен на успех, в местах где преимущественно проживают русские люди, мы хорощо поняли по Ласнамяэ, Кохтла-Ярве. Если эстонские хозяйки в большинстве предпочитают готовую продукцию, или полуфабрикаты, то русские любят готовить сами. И у нас есть, что им предложить”, — говорит Гросс.

По его словам, большим преимуществом Grossi Toidukaubad является расположение центрального склада — в Раквере, в центре Эстонии.

Не слишком ли близко друг к другу?

То, что Пяхклимяэ, 6 (где пока работает Maxima) и Пяхклимяэ, 2а находятся буквально по соседству, на расстоянии пары-тройки сотен метров друг от друга, по убеждению Гросса проблемой не является.

”В некоторых местах, например, в Раквере и нас уже есть столь близко к друг другу расположенные магазины. Мы будем очень внимательно изучать спрос, предлагая то, что особенно популярно. Магазины на Пяхклимяэ сравнительно небольшие по площади, около 1000 квадратных метров каждый, и там будет именно то, что нужно нарвитянам”, — говорит Гросс, отмечая, что спальный район Нарвы, в котором появятся два магазина Grossi — густонаселен, то есть покупателей там хватает.

Олег Гросс призывает работников Maxima и Narva Centrum быть уверенными в том, что еще пару лет они смогут работать на своих нынешних местах. С другой стороны, он подчеркивает, что планы в отношении двух этих зданий будут в свое время непременно реализованы и там появятся магазины Grossi.

Говоря о развитии компании в Нарве, Гросс, конечно, не мог не отметить, что очень надеется на спрос со стороны россиян, а соответственно выразил надежду на то, что их будет приезжать в пограничный город только больше.