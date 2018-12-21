Окружной суд не нашел оснований наказывать Enefit Kaevandused штрафом в 8 млн евро

Тартуский окружной суд отклонил апелляционную жалобу прокурора Сигрид Нурм, которая требовала отменить оправдательные приговоры участникам уголовного дела о гибели по неосторожности двух шахтеров на шахте "Эстония" в 2015 году, пишет rus.err.ee.
Фирме Enefit Kaevandused она просила назначить наказание в виде денежного взыскания в размере 8 002 000 евро, а двух работников компании приговорить к условному лишению свободы.
Доказательства, которые рассматривались в суде, не доказывают вины обвиняемых, посчитали в коллегии по уголовным делам Тартуского окружного суда.
Напомним, Вируский уездный суд 7 июня оправдал предприятие Enefit Kaevandused, а также двух работников компании по обвинению в пренебрежении требованиями безопасности, что повлекло за собой гибель по неосторожности двух шахтеров в 2015 году.