Окружной суд не нашел оснований наказывать Enefit Kaevandused штрафом в 8 млн евро

Фирме Enefit Kaevandused она просила назначить наказание в виде денежного взыскания в размере 8 002 000 евро, а двух работников компании приговорить к условному лишению свободы.

Доказательства, которые рассматривались в суде, не доказывают вины обвиняемых, посчитали в коллегии по уголовным делам Тартуского окружного суда.

Напомним, Вируский уездный суд 7 июня оправдал предприятие Enefit Kaevandused, а также двух работников компании по обвинению в пренебрежении требованиями безопасности, что повлекло за собой гибель по неосторожности двух шахтеров в 2015 году.