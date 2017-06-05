Один из профсоюзов нарвских энергетиков готов подписать новый коллективный договор

Собрание членов правления и доверенных лиц ”Энергопрофсоюза” согласилось с предложением работодателя и готово к подписанию нового коллективного договора, который сохранил отстаиваемые энергетиками особые условия предыдущего договора, а также предполагает повышение зарплат с 1 марта 2017 года, но роста окладов в 2018 году не фиксирует.

”Энергопрофсоюз” согласился с предложением работодателя, Enefit Energiatootmine AS, отложить переговоры об условиях оплаты труда в 2018 году до осени, планируя добиться повышения зарплат с 1 января не менее чем на 3 процента.

Напомним, что переговоры о новом коллективном договоре начались 8 месяцев назад, и изначально планировалось заключить договор всего на год,, хотя ранее он заключался на два-три года. Когда переговоры затянулись, профсоюзы посчитали неприемлемым соглашаться на столь малый срок действия колдоговора. Позиции Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков, в который входят работники Балтийской электростанции, и ”Энергопрофсоюза”, объединяющего работников Эстонской электростанции, электростанции ”Аувере” и Завода масел, отличались. В числе прочего профсоюзы демонстрировали разные взгляды на методы давления на работодателя.

В апреле ”Энергопрофсоюз” обратился к госпримирителю, провел акцию протеста в Таллинне, в то время как Независимый профсоюз шахтеров и энергетиков продолжал переговоры с работодателем, Enefit Energiatootmine AS, в обычном режиме. Долгое время главным камнем преткновения в переговорах с работодателем были так называемые льготы, особые условия колдоговора, например, дополнительные отпуска и особые принципы оплаты труда в выходные и праздничные дни. Реализуя политику концерна Eesti Energia, входящее в него предприятие Enefit Energiatootmine AS добивалось отказа от всего, что содержится в коллективном договоре сверх Закона о трудовом договоре, обещая адекватную компенсацию всех льгот ростом основных окладов. Профсоюзы в ходе переговоров отстояли льготы, но на росте зарплат все застопорилось основательно.

Около месяца назад оба профсоюза нарвских энергетиков начали действовать совместно: настаивая на сохранении всех льгот, требовали повышения зарплат на 5 процентов с 1 апреля этого года и на 3 процента — с 1 января 2018 года. Они указывали на то, что это уже компромиссный вариант, но такого компромисса достичь не удалось.

”Люди устали ждать, и большинство членов нашего профсоюза согласно с тем, что пока можно довольствоваться малым, чтобы осенью вернуться к переговорам”, — объяснил Delfi решение ”Энергопрофсоюза” его лидер Андрей Зайцев.

Между тем, Независимый профсоюз шахтеров и энергетиков, который возглавляет Владислав Понятовский, по пути ”Энергопрофсоюза” идти не намерен. Теперь уже представители этого профсоюза планируют обратиться к госпримирителю и выводить людей на улицы. Владислав Понятовский считает, что процесс переговоров зашел в тупик из-за активного вмешательства в него правления Eesti Ebergia.

”Сегодня уже нет речи о повышении окладов с 1 января 2017 года, как предполагалось ранее. Уже звучит, что повышение окладов работников возможно с 1 июля! Нам также предложили обсудить рост зарплаты в 2018 году осенью. Шутка ли?! Растянуть переговоры еще на год?! Сегодня мы понимаем, что у местного работодателя, Enefit Energiatootmine AS, нет свободы в ведении переговоров с профсоюзами. Люди возмущены. Люди не верят правлению Eesti Ebergia. Мы знаем, что в результате процедуры примирения наши коллеги из "Энергопрофсоюза" готовы подписать коллективный договор на условиях работодателя, надеются вернуться к переговорам осенью и добиться нового повышения. Отделение Балтийской электростанции Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков против подписания коллективного договора на 2017-2018 годы в таком виде и считает это издевательством над работниками! Наша позиция однозначна: либо мы фиксируем повышение окладов с 1 января 2018 года, либо мы откажемся от коллективного договора и будем добиваться ранее оглашенных работниками условий”, — говорит Владислав Понятовский.

Он отмечает, что хотя встречи с работодателем продолжаются, уже ясно, что никаких уступок с его стороны ждать не приходится.

”Мы уже начали подготовку к собранию членов нашего профсоюзного отделения, которое назначено на 14 июня, где, вероятно, и будет принято решение об отказе от коллективного договора и утвержден план дальнейших действий, — сообщает Понятовский. — Хочется, чтобы господин Суттер (глава Eesti Energia, — прим. авт.) понял, что люди на предприятиях концерна — не подопытные кролики. И раз уж так ценна для правления концерна мотивация персонала, пусть работают с внутренней мотивацией работников, повышая уровень жизни. А пока это лишь красивая философия для менеджеров с Лелле, 22 (адрес центральной конторы Eesti Energia в Таллинне. — прим. авт.)"