Один из подозреваемых в отмывании денег через Danske — владелец дома престарелых в Нарве

Город ежегодно перечисляет фирме более 400 000 евро за аренду дома престарелых, однако власти считают, что арест имущества не отразится на деятельности учреждения.

По мнению мэра Нарвы Тармо Таммисте, история с причастностью собственника дома престарелых к делу Danske никак не касается городских дел. "Город никаких писем или сообщений, например, об аресте имущества, не получал, поэтому мне нечего сейчас сказать".

В 2009 году власти Нарвы и фирма Castnix Invest подписали договор аренды сроком на 25 лет, по которому город ежегодно платит фирме более 400 000 евро.