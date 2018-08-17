Очистка реки Пуртсе станет уникальным проектом по ликвидации остаточных загрязнений

В ходе работ с поверхности будут удалены тысячи тонн загрязненной почвы, что станет крупнейшим проектом в Эстонии по ликвидации остаточных загрязнений.

По словам проектного руководителя Министерства окружающей среды Раймо Яаксоо, площадь водосборного бассейна реки Пуртсе была загрязнена, главным образом, в 1930-1980 гг. действовавшими в то время сланцевыми заводами Кохтла-Ярве и Кивиыли. ”Река Пуртсе — это один из самых загрязненных водотоков в Эстонии. Цель очистки водосбора реки заключается в том, чтобы сделать регион безопасным как для природы, так и для человека”, — сказал Яаксоо.

На вчерашнем инфовечере Министерство окружающей среды, главный подрядчик проектных и строительных работ Pinnasepuhastuse OÜ, консультанты проекта Kobras AS и Maves AS, и представители строительного надзора по данному проекту дали обзор предварительных исследований, технических решений, временных графиков и хода планируемых работ, а также ответили на вопросы.

Тарво Клаaсимяэ — проектный руководитель главного подрядчика проекта Pinnasepuhase OÜ — пояснил, что в ходе работ будут очищены 13 км рек Пуртсе и Кохтла, а также будет обезопасена зона фенольного болота площадью в 14 га. Подготовительные работы по проекту уже идут, начало же строительных работ будет зависеть от погодных условий, но их вероятный старт стоит ожидать этой зимой.