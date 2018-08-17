Очистка реки Пуртсе станет уникальным проектом по ликвидации остаточных загрязнений

”Очищаемый участок реки временно ограждается плотинами и вода направляется по временной канаве или трубопроводу из нынешнего русла. После чего извлекается загрязненная земля и осуществляется ее очистка с помощью нагревания при высокой температуре. Выкопанные участки заполняются чистой почвой и в очищаемых зонах восстанавливается близкое к природному положение. Временные плотины и отводные канавы или трубопроводы ликвидируются, после чего вода направляется обратно в уже чистое русло”, — пояснил Клаaсимяэ и добавил, что все планируемые работы сначала согласуются с землевладельцами, участки которых входят в зону работ.
”Все работы разделены на три главных этапа. Первый — работы по приведению в безопасное состояние зоны фенольного болота, второй — очистные работы канавы Вахтсепа и реки Кохтла, и третий — очистка реки Пуртсе. Сроки различных этапов во многом зависят от погодных условий, но на сегодня планируется завершить эти работы к 2022 году”, — сказал Яаксоо и пригласил всех желающих следить за веб-страницей проекта, на которой будет обновляться текущая информация.
Протяженность участка для очистки реки Пуртсе составляет 1,4 км и работы будут проводиться по отрезкам. Во время очистки реки на отрезке между плотинами Пюсси и Лохкусе будут извлечены 7200 m3 загрязненного ила и почвы. Также будут извлечены примерно 2500 m3 загрязненного ила из плотинного озера Пюсси, толщина слоя которого достигает 1,4 метра. В реке Кохтла необходимо очистить 77 000 m3 загрязненной поверхности почвы и соорудить новое русло реки протяженностью около 4,2 км.
В зоне, сильно загрязненную просочившимся из полукоксовых гор Кохтла-Ярве фенолом — или же фенольное болото — необходимо провести работы по приведению в безопасное состояние площади в 14 га. Для этого из загрязненной зоны фенольного болота собирается вода и откачивается на очистку сточных вод Кохтла-Ярве. Чистую воду направляют по системе канав мимо фенольного болота в главную канаву Варбе.
Стоимость первого этапа проект по очистке водосборного бассейна реки Пуртсе и фенольного болота составляет 21 млн евро. Проект финансируется в объеме 85% из Европейского фонда солидарности и на 15% из программы окружающей среды ЦУ Центра инвестиций в окружающую среду и госбюджета. Согласно плану, работы должны быть завершены к концу 2022 года.