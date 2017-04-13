Объявлены победители архитектурного конкурса по реконструкции центра Старой Нарвы

12 апреля в зале Нарвской горуправы прошла церемония награждения победителей архитектурного конкурса по реконструкции центра Старого города. Первый приз был присужден проекту "Narvainen", авторы которого: Андрус Кыресаар, Райво Котов, Элерин Текко, Лийз Уустал, Лизет Кивимяги, Лилиан Мянникуст, Сирка Симсо и Тынис Малков из архитектурного бюро KOKO arhitektid OÜ.

В результате конкурса было найдено лучшее архитектурное решение для развития Стокгольмской и Ратушной площадей, а также прилегающих к ним территорий. Также было предложено необычное решение для Ратушного парка, благоустройство которого пока запланировано на отдаленное будущее.

”Всего на конкурс поступило пять работ, из числа которых был выбран самый лучший и интересный вариант. Работа выделяется смелостью и оригинальностью идеи, отличается свежестью взгляда на Старый город. Реализация проекта вдохнет новую жизнь и добавит красок в центр города”, — сказал мэр Нарвы Тармо Таммисте.

”Предлагаемое решение позволит создать радостную, разнообразную и современную городскую среду, где можно будет, помимо прочего, приятно проводить свободное время. В Нарве сейчас не хватает таких мест, и идея архитекторов хорошо впишется в общую концепцию городского центра”, — сказал член жюри и руководитель архитектурной программы ”Хорошее общественное пространство” Калле Веллевоог.

Победители конкурса продолжат работу над проектом, будут вносить необходимые изменения и доработки. Также архитекторы будут привлечены к процессу составления детальных планировок Ратуши и будущей библиотеки, а также прилежащих к ним территорий.

Размер первой премии составил 6000 евро.

Вторая премия в размере 4500 евро была присуждена работе под названием ”ESTAMP”, авторы которой: Анника Лайдро, Йоанна Кордеметс, Иллимар Труверк, Керли Ирбо и Лийза Секавин из архитектурного бюро Arhitekt 11 OÜ.

Третьей премии в размере 3500 евро была удостоена работа под названием ”MÄLUPIKSEL”, авторы которой: Хелен Ребане, Кае Кюлдкеп и Кади Палуоя из архитектурного бюро NÜÜD arhitektid OÜ.

Поощрительная премия в размере 2000 евро была присуждена работе ”JÕESÖÖT”, авторы которой: Мадис Аасмяэ, Лийс Йуузе, Йоэль Копли, Койт Оялийв, Раулина Пяхн, Юхан Рохтла и Марианна Зверева из архитектурного бюро KUU OÜ.

Премии выплачивает Нарвская городская управа.

В состав жюри вошли: мэр Нарвы Тармо Таммисте, специалист Департамента архитектуры и городского планирования Татьяна Николаенкова, главный архитектор Нарвы Иван Сергеев, архитектор и преподаватель в Эстонской художественной академии Лилиан Хансар, а также архитекторы Сийри Вальнер и Калле Веллевоог.

Конкурс проходил в рамках архитектурной программы ”Хорошее общественное пространство”. приуроченной к 100-летию Эстонской Республики ”EV100”. В результате программы в разных городах Эстонии планируется спроектировать и построить 15 центральных площадей или главных улиц. Лидером программы выступает Эстонский союз архитекторов совместно с организаторами юбилейной программы ”EV100”.

Программа ”Хорошее общественное пространство” направлена на воплощение одного из приоритетов региональной политики Эстонии — возрождение центральных зон городов Эстонии. Построенные в рамках проекта пространства станут местами проведения культурных и общественных мероприятий, создав таким образом среду для развития бизнеса и гражданского общества, а также замедляя ”истончение”, характерное для многих городов Эстонии.