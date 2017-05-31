Объявленные персонами нон грата руководители генконсульства РФ в Нарве покинули Эстонию

Генеральный консул РФ в Нарве Дмитрий Казённов и его заместитель консул Андрей Сургаев, которых на прошлой неделе эстонский МИД объявил персонами нон грата, во вторник утром покинули страну, — сообщает газета ”Виру Проспект", информируя, что накануне своего отъезда дипломаты провели прощальный прием в генконсульстве.

В неофициальной обстановке они простились с жителями Ида-Вирумаа, с которыми сотрудничали и общались — как при организации культурных и образовательных мероприятий в Эстонии, так и при восстановлении военных памятников и проведении праздничных мероприятий ко Дню Победы.

Для Андрея Сургаева отъезд в Россию совпал с днём рождения, и на его странице в Фейсбуке поздравления и слова поддержки оставили десятки людей, из нарвитян — не только члены организаций соотечественников, но и некоторые представители городских властей Нарвы. За время работы в Эстонии консул оставил о себе очень хорошее впечатление, и реакцию многих провожающих можно охарактеризовать как недоумение.

Сам Андрей Сургаев перед отъездом признался, что объявление его персоной нон грата стало для него полной неожиданностью, но комментировать причину высылки категорически отказался. Он предложил довольствоваться комментарием посла РФ в Эстонии Александра Петрова. Но посол, записавший по поводу инцидента видеообращение, сказал лишь, что в дипломатической практике не принято называть причины подобных демаршей.

Сотрудники консульства в неофициальной беседе рассказали: они считают, что новый генконсул России появится в Нарве не скоро — на согласование государствами новой кандидатуры могут уйти многие месяцы.

Но, как заверил теперь уже бывший генконсул РФ в Нарве Дмитрий Казённов, высылка двух дипломатов не скажется на работе консульства с посетителями.

- Это отлаженный механизм: визы гражданам Эстонии будут выдаваться так же, приём в российское гражданство и выдача паспортов будет происходить в прежнем режиме, — сказал он.