Объявлен конкурс на строительство учебного комплекса Академии МВД в Нарве

Академия МВД совместно с Тартуским университетом объявила конкурс на строительство учебного комплекса в Нарве. Это государственное учереждение в Нарве площадью 7200 кв.м предоставит возможность изучать предметы внутренней безопасности в непосредственной близости от нашей восточной границы.
Помимо Академии МВД здание, как учебный и жилищный комплекс, будут использовать также полицейские и пограничники, студенты Нарвского колледжа Тартуского университета. И, что важно, в здании будет построен плавательный бассейн с 8-ю дорожками, доступ в который будет у всех жителей Нарвы и гостей города.
По словам ректора Академии МВД Катри Райк, здание решит сразу несколько проблем: привлечет молодых людей в город, количество жителей, которого сокращается, будет способствовать развитию высшего образования в приграничном городе, поддержит здоровый образ жизни и украсит городскую среду. Кроме того, это хороший пример сотрудничества, добавила Катри Райк. Здание будет построено совместно с Тартуским университетом и департаментом Полиции и Погранохраны.
”Сотрудничество — великая сила”, сказал канцлер Тартуского университета Мейлис Лухт. Если бы университет самостоятельно строил только общежитие, у нас получилось бы одно из многих ”спальных зданий”, но совместно с Академий МВД мы сможем создать уникальный цент как для студента, педагога, так и для каждого нарвитянина”,- добавил он.
У Академии МВД появится новый учебный центр, в котором будут обучаться сотни студентов. Те из них, для кого русский язык не является родным смогут проходить практику в языковой среде. Госслужащие смогут проходить курсы повышения квалификации. И в дополнение, в городе появятся десятки новых рабочих мест.
Для создания лучшего архитектурного решения здания, осенью прошлого года был организован международный конкурс, в котором приняли участие 14 работ.
29 ноября 2017 года был объявлен победитель конкурса на строительство здания. Победителем стало архитектурное бюро TWIX ”Три плюс одна команда” (Герт Гурьев, Маркус Каазик, Керстин Кивила, Михкель Меристе, Андрес Ояри и Ильмар Вальдур).
По мнению президента Союза архитекторов Эстонии Катрин Коов, победивший проект великолепно вписывается в городское пространство, его отличают особенности внутреннего дизайна и интерьера и смелое использование материалов. Она также отметила, что использование дерева имеет знаковое значение для города, поскольку в Нарве практически исчезли исторические деревянные здания, и большое значение для Академии, поскольку в университете недавно было сделано обширное исследование на тему пожарной безопасности деревянных многоэтажных зданий.
Бюджет строительства учебного центра в Нарве составляет 16 миллионов евро. В какую сумму обойдется строительство здания, станет ясно из сделанных предложений. Заявки на участи в конкурсе принимаются до 14 января 2019 года. Учебный комплекс по адресу Кереса 14, будет готов в 2020 году.
Академия МВД — это учебное заведение с высшим образованием при Министерстве внутренних дел. Академия готовит специалистов для учреждений внутренних дел (полицейских, пограничников, спасателей, таможенников).
У Академии МВД есть учебные центры в Пярнуском уезде, Пайкузе и Ляэне-Вирумаа, Вяйке-Маарья, в дополнение к основному зданию, на улице Козе в Таллинне. Около 1000 курсантов учатся в Академии МВД и работает 230 человек.