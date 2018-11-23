23.11.2018, 14:14

Объявлен конкурс на строительство учебного комплекса Академии МВД в Нарве

 (4)
rus.delfi.ee
EST
Объявлен конкурс на строительство учебного комплекса Академии МВД в Нарве
Foto: Sisekaitseakadeemia

Академия МВД совместно с Тартуским университетом объявила конкурс на строительство учебного комплекса в Нарве. Это государственное учереждение в Нарве площадью 7200 кв.м предоставит возможность изучать предметы внутренней безопасности в непосредственной близости от нашей восточной границы.

Помимо Академии МВД здание, как учебный и жилищный комплекс, будут использовать также полицейские и пограничники, студенты Нарвского колледжа Тартуского университета. И, что важно, в здании будет построен плавательный бассейн с 8-ю дорожками, доступ в который будет у всех жителей Нарвы и гостей города.

По словам ректора Академии МВД Катри Райк, здание решит сразу несколько проблем: привлечет молодых людей в город, количество жителей, которого сокращается, будет способствовать развитию высшего образования в приграничном городе, поддержит здоровый образ жизни и украсит городскую среду. Кроме того, это хороший пример сотрудничества, добавила Катри Райк. Здание будет построено совместно с Тартуским университетом и департаментом Полиции и Погранохраны.

”Сотрудничество — великая сила”, сказал канцлер Тартуского университета Мейлис Лухт. Если бы университет самостоятельно строил только общежитие, у нас получилось бы одно из многих ”спальных зданий”, но совместно с Академий МВД мы сможем создать уникальный цент как для студента, педагога, так и для каждого нарвитянина”,- добавил он.

У Академии МВД появится новый учебный центр, в котором будут обучаться сотни студентов. Те из них, для кого русский язык не является родным смогут проходить практику в языковой среде. Госслужащие смогут проходить курсы повышения квалификации. И в дополнение, в городе появятся десятки новых рабочих мест.

Для создания лучшего архитектурного решения здания, осенью прошлого года был организован международный конкурс, в котором приняли участие 14 работ.

29 ноября 2017 года был объявлен победитель конкурса на строительство здания. Победителем стало архитектурное бюро TWIX ”Три плюс одна команда” (Герт Гурьев, Маркус Каазик, Керстин Кивила, Михкель Меристе, Андрес Ояри и Ильмар Вальдур).

По мнению президента Союза архитекторов Эстонии Катрин Коов, победивший проект великолепно вписывается в городское пространство, его отличают особенности внутреннего дизайна и интерьера и смелое использование материалов. Она также отметила, что использование дерева имеет знаковое значение для города, поскольку в Нарве практически исчезли исторические деревянные здания, и большое значение для Академии, поскольку в университете недавно было сделано обширное исследование на тему пожарной безопасности деревянных многоэтажных зданий.

Бюджет строительства учебного центра в Нарве составляет 16 миллионов евро. В какую сумму обойдется строительство здания, станет ясно из сделанных предложений. Заявки на участи в конкурсе принимаются до 14 января 2019 года. Учебный комплекс по адресу Кереса 14, будет готов в 2020 году.

Академия МВД — это учебное заведение с высшим образованием при Министерстве внутренних дел. Академия готовит специалистов для учреждений внутренних дел (полицейских, пограничников, спасателей, таможенников).

У Академии МВД есть учебные центры в Пярнуском уезде, Пайкузе и Ляэне-Вирумаа, Вяйке-Маарья, в дополнение к основному зданию, на улице Козе в Таллинне. Около 1000 курсантов учатся в Академии МВД и работает 230 человек.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ФОТО и ВИДЕО: Скотленд-Ярд показал новые кадры с Петровым и Бошировым в Солсбери и флакон из-под "новичка"

23.11.2018
Скотленд-Ярд опубликовал три новых видеозаписи, касающиеся отравления Скрипалей. Видео сделаны камерами наблюдения в Солсбери. На них сняты мужчины, похожие на подозреваемых в отравлении Александра Петрова и Руслана Боширова, сообщает "Медуза".
Подробнее


Полиция предупреждает: на выходных ожидается снегопад. Смените покрышки на зимние!

23.11.2018
По прогнозам синоптиков, на выходных ожидается снегопад, в связи с чем полиция призывает автолюбителей подготовиться и напоминает, что с декабря использование зимних шин является обязательным.
Подробнее

Изменятся правила провоза денег через границу стран ЕС

23.11.2018
Сумма, которую физическое лицо ввозит на территорию Евросоюза, будет пересчитываться в евро по курсу, опубликованному Европейским Центральным банком (ЕЦБ) в предпоследнюю среду месяца. Это предусматривают поправки к закону о декларировании наличных денег на границе, переданные в четверг 22 ноября на рассмотрение парламентской комиссии, сообщает латвийский Delfi со ссылкой на LETA.
Подробнее


-30% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBU/02M
250,- €
175,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106832001
107,10 €
64,26 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-40% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
77,40 €
-30% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSUBL/03
179,- €
125,30 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Babylone
69,- €
27,60 €

Алексей Наумкин получил в Йыхви работу с зарплатой 2500 евро, но чем конкретно будет заниматься, и сам не знает

23.11.2018
Бывший старейшина и зампред волостного собрания Йыхви назначен уже шестым по счету членом Йыхвиской волостной управы, где он будет получать 2500 евро в месяц, не имея при этом конкретных обязанностей, сообщает rus.err.ee со ссылкой на Põhjarannik.
Подробнее


ФОТО: Полиция разыскивает признанного виновным в дорожном преступлении мужчину

23.11.2018
Йыхвиское отделение полиции разыскивает 39-летнего Яана, который признан виновным в дорожном преступлении. Мужчина не явился на заседание суда и может находиться в Таллинне или Рапла.
Подробнее


Иногда хорошо НЕ мыть машину! Китайский художник создает шедевры на грязных окнах автомобилей

23.11.2018
Китайский энтузиаст из города Чанчжоу ( провинция Цзянсу в восточном Китае) решил воспользоваться пыльными окнами машин. Ватная палочка, зубная щетка и грязная машина - это все, что нужно для творчества.
Подробнее

Зимние каникулы в Северной Европе: самое популярное место для отдыха в холодное время года

23.11.2018
Страны Восточной Европы предлагают отдыхающим свою альтернативу пляжному отдыху. Отели из снега и льда, горячие источники и термальные бассейны, а также лечебные и косметические процедуры с использованием целебных грязей. Спа-курорты, получившие свою популярность еще во времена Российской Империи, по-прежнему предлагают туристам высочайшее качество отдыха.
Подробнее