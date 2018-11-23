Объявлен конкурс на строительство учебного комплекса Академии МВД в Нарве

Помимо Академии МВД здание, как учебный и жилищный комплекс, будут использовать также полицейские и пограничники, студенты Нарвского колледжа Тартуского университета. И, что важно, в здании будет построен плавательный бассейн с 8-ю дорожками, доступ в который будет у всех жителей Нарвы и гостей города.

По словам ректора Академии МВД Катри Райк, здание решит сразу несколько проблем: привлечет молодых людей в город, количество жителей, которого сокращается, будет способствовать развитию высшего образования в приграничном городе, поддержит здоровый образ жизни и украсит городскую среду. Кроме того, это хороший пример сотрудничества, добавила Катри Райк. Здание будет построено совместно с Тартуским университетом и департаментом Полиции и Погранохраны.

”Сотрудничество — великая сила”, сказал канцлер Тартуского университета Мейлис Лухт. Если бы университет самостоятельно строил только общежитие, у нас получилось бы одно из многих ”спальных зданий”, но совместно с Академий МВД мы сможем создать уникальный цент как для студента, педагога, так и для каждого нарвитянина”,- добавил он.

У Академии МВД появится новый учебный центр, в котором будут обучаться сотни студентов. Те из них, для кого русский язык не является родным смогут проходить практику в языковой среде. Госслужащие смогут проходить курсы повышения квалификации. И в дополнение, в городе появятся десятки новых рабочих мест.

Для создания лучшего архитектурного решения здания, осенью прошлого года был организован международный конкурс, в котором приняли участие 14 работ.