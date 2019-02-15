Обвиненный в превышении власти полицейский из Йыхви рассказал свою версию событий

Обвиненный в том, что весной 2017 года он вместе со своим помощником вывез в лес находившегося в состоянии наркотического опьянения мужчину, где против задержанного, как утверждает прокуратура, был применен газ, полицейский из Йыхви Андрей Кириллов представил свою версий событий, передает rus.err.ee.
"В тот день, 4 апреля 2017 года, в 8 вечера я заступил на службу. Мы вместе с помощником Глебом Володиным поехали наблюдать за соблюдением правил общественного порядка в Йыхви. Ехали по Нарвскому шоссе, у магазина "Консум" свернули во дворы. Там на улице Раудтеэ со стороны 16-й школы шли двое молодых людей. По одному из них сразу было видно, что он выпил. Но он передвигался самостоятельно и вполне уверенно, нашего интереса он не вызвал. А вот второй вел себя неадекватно. То смеялся, то орал, то плакал, — рассказал rus.err.ee Андрей Кириллов. — Мы попросили обоих предъявить документы. Первый их сразу предъявил. Проверив его по базе данных, мы их ему вернули. А второй, который сейчас проходит по моему уголовному делу потерпевшим, их при себе не имел. Для выяснения личности мы пригласили его в машину. Там он назвал свои данные. Мы ввели их в базу и сразу стало ясно, почему он вел себя неадекватно — ранее он неоднократно привлекался к ответственности за употребление наркотических веществ. Мы предложили пройти ему быстрый тест на наркотики. Результат оказался положительным. Сам мужчина подтвердил, что только что курил коноплю у школы. Я спросил, согласен ли он со своим правонарушением. Он согласился. В рамках ускоренного производства, на которое он также согласился, я составил протокол и назначил ему штраф".
"Выходя из машины, молодой человек назвал меня и моего напарниками представителями сексуальных меньшинств. Это, конечно, если выражаться литературно. А так он использовал слово на букву "п". После этого мы посадили его обратно в машину и повезли в арестный дом, который находится за Йыхви по адресу Юлесыйду,1". Парень понял, что шутки кончились. Он начал плакать, извиняться, обещал, что больше так делать не будет. Просил выпустить его в любом удобном месте. А по пусти следования в арестный дом нам по рации сообщили, что нам надо ехать на вызов на улицу Каре, где выпивший гость не хотел покидать квартиру. Тут мы с напарником расставили приоритеты. Поскольку наркоман уже осознал, что с полицейскими надо вести себя вежливо, то мы остановили машину. Спросили — дойдешь отсюда? Он ответил, что да. Обрадовался и выскочил из машины".
По словам Андрея Кириллова, после этого они с напарником решили сходить по нужде.
"Сделать этого в отделении полиции мы не успели. В итоге притормозили у леса. Сходили в кусты и поехали на вызов", — сказал Кириллов.