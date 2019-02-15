Обвиненный в превышении власти полицейский из Йыхви рассказал свою версию событий

"Выходя из машины, молодой человек назвал меня и моего напарниками представителями сексуальных меньшинств. Это, конечно, если выражаться литературно. А так он использовал слово на букву "п". После этого мы посадили его обратно в машину и повезли в арестный дом, который находится за Йыхви по адресу Юлесыйду,1". Парень понял, что шутки кончились. Он начал плакать, извиняться, обещал, что больше так делать не будет. Просил выпустить его в любом удобном месте. А по пусти следования в арестный дом нам по рации сообщили, что нам надо ехать на вызов на улицу Каре, где выпивший гость не хотел покидать квартиру. Тут мы с напарником расставили приоритеты. Поскольку наркоман уже осознал, что с полицейскими надо вести себя вежливо, то мы остановили машину. Спросили — дойдешь отсюда? Он ответил, что да. Обрадовался и выскочил из машины".

По словам Андрея Кириллова, после этого они с напарником решили сходить по нужде.

"Сделать этого в отделении полиции мы не успели. В итоге притормозили у леса. Сходили в кусты и поехали на вызов", — сказал Кириллов.

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