Обсуждение планировки шоссе в Силламяэ к согласию пока не привело

Отправление планировки на процедуру надзора в уезд — таков наиболее вероятный сценарий дальнейшего хода событий вокруг ”деталки” восточной половины силламяэского отрезка шоссе Таллинн-Нарва. На состоявшемся в среду публичном обсуждении стороны друг друга не услышали, а главным поводом для раздора остаётся вопрос сокращения числа прямых выездов из городских кварталов на магистраль.

Планировка, начатая ещё пять лет назад, затем по просьбе шоссейного департамента приостановленная, теперь предлагает решения уже с учётом реализуемого государством проекта реконструкции восточного отрезка шоссе в черте города. Сейчас по госзаказу в Силламяэ строится местная сборная дорога между шоссе и микрорайоном, а после установления ”деталки” шоссейники возьмутся и за строительство двухуровневой развязки в районе силламяэской автостанции.

Этой развязке, несмотря на всю её замысловатость, в этот раз на публичном обсуждении планировки уделили сравнительно мало внимания, а говорили в основном о прямых выездах из микрорайона на шоссе, которые закрываются. И главным камнем преткновения остаётся судьба ведущей к торговому центру на бульваре Виру, 35 улицы Кауба: проектировщики и горуправа предлагают соединить её только со сборной дорогой, которая будет выходить на шоссе в 300 метрах дальше, представители ТЦ и их сторонники по-прежнему стоят за то, чтобы Кауба оставалась прямым выездом на трассу.

Одна из двух или, может, обе?

Представитель готовившей планировку фирмы ”Artes Terrae” Карл Ханссон, сравнивая Кауба с альтернативным въездом в восточную часть города через улицу Геологическая, сказал, что первая — более узкая, чем вторая, а также улицы различаются по количеству обслуживаемых объектов и эта разница — в пользу Геологической. Оппоненты поставили эту позицию под сомнение. По мнению депутата силламяэского собрания Олега Култаева, улицей Кауба на самом деле пользуется гораздо больше народу, по ней ездят многие жители улицы Гагарина, и проезд по Кауба ещё можно было бы расширить. К тому же мы говорим о развитии бизнеса, но на Геологической никакого значительного бизнеса не ведётся, а собственника торгового центра, который уже сделал большие инвестиции и говорит, что изменение статуса улицы Кауба ему навредит, слушать не хотим, добавил Култаев. Иной взгляд у другого жителя этого района Анатолия Вихарева: улица Кауба уже неудобна, когда там проезжают грузовики, её следовало бы не нагружать, а разгружать, и расширяться там некуда.

Городской архитектор Силламяэ Владимир Шурмин напомнил, что сборную дорогу с закрытием всех других выездов на шоссе планировали ещё в 1986 году и сквозной проезд по Кауба от шоссе до улицы Гагарина возник в известной мере как вынужденное решение, поскольку тогда до сборной дороги руки не дошли.

- На мой взгляд, когда сборную дорогу в следующем году построят, всё встанет на свои места. Шоссе в черте города — не скоростной автобан, и, может быть, с государством можно будет договориться о сохранении ещё одного прямого въезда-выезда, — так видит он судьбу дороги Кауба.

По словам председателя горсобрания Силламяэ Елены Коршуновой, городские власти в 2015 году уже предлагали шоссейному ведомству сохранить в восточной части микрорайона два прямых заезда в жилые кварталы — и на Геологической, и на Кауба, но департамент ответил, что из двух городу надо выбрать один, ибо так диктуют нормативы частоты перекрёстков на шоссе.



Изменить и общую планировку

Представляющий интересы собственников торгового центра на Виру, 35 присяжный адвокат Микк Лыхмус отметил, что спорная детальная планировка меняет условия общей планировки города, которая ещё в 2002 году сохранила прямое соединение Кауба и центрального шоссе, и для корректировки генерального плана города нужны очень серьёзные аргументы, но пока доводы города в пользу Геологической неубедительны, неясны.

Представитель ”Artes Terrae” обратил внимание на то, что уже в общей планировке 15-летней давности Геологическая имела более высокий статус основной улицы, тогда как Кауба — лишь местной. Если превращать и её в основную, надо будет перестраивать соседний пешеходный бульвар Виру и отчуждать под улицу часть территорий здешних жилых домов.

Председатель квартирного товарищества Галина Щербакова считает, что бизнесу не надо ставить препоны.

- Почему бы не уступить? У нас в горуправе ищут, как ”не дать”, а надо искать возможности, — по её мысли, и в рамках существующего закона можно найти возможность сохранить два прямых въезда. Некоторые другие выступающие шли ещё дальше и просили сохранить также другие нынешние прямые соединения микрорайона с шоссе, напирая, в частности, на потенциальную необходимость эвакуации горожан при серьёзной аварии в порту.

- Сегодня мы ещё можем договориться, но здесь инициатива должна исходить от города. Поверьте, суд был бы самым плохим вариантом, на разбирательство могут уйти несколько лет, — призвал Микк Лыхмус. Сейчас собственники ТЦ на бульваре Виру уже оспаривают в суде выданное городом разрешение на строительство сборной дороги. Добавится ли сюда и суд вокруг планировки — покажет время, но ”фильтр” надзора со стороны уездного управления пройти, скорее всего, предстоит.