01.07.2018, 18:20

Общественный уездный транспорт стал бесплатным: расписания в Ида-Вирумаа пока прежние, но могут измениться


Роман Викулов
Роман Викулов
EST 7
Общественный уездный транспорт стал бесплатным: расписания в Ида-Вирумаа пока прежние, но могут измениться
Roman Vikulov, Delfi

Сегодня в десяти уездах Эстонии уездные линии общественного транспорта стали бесплатными. В первое время в Ида-Вирумаа в автобусах валидаторы действовать не будут, а пассажирам будет необходимо только получить билет у водителя — для статистики, которая чрезвычайно важна, подчеркивают в Объединенном центре транспорта Ида-Вирумаа.

Главный специалист Объедиенного центра транспорта Ида-Вирумаа Валентина Лунина сказала Delfi, что расписание всех уездных автобусных линий пока остается прежним, но именно от того, насколько активно население будет пользоваться возможностью бесплатного проезда, будет зависеть то, появятся ли дополнительные рейсы.

”На всех уездных автобусах находятся таблички, сообщающие, что проезд на них бесплатный, а от пассажиров требуется только взять у водителя бесплатный билет”, — говорит Лунина, отмечающая, что валидаторы в автобусах появятся позже.

Можно с уверенностью предположить, что на некоторых линиях возникнут проблемы с тем, что мест для всех желающих не будет хватать. По словам Луниной, именно статистика — число выдаваемых водителями билетов — позволит скорректировать работу уездного транспорта — изменить с случае необходимости расписание.

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Бесплатный проезд на уездных линиях вводится в Валгамаа, Вырумаа, Пылвамаа, Ярвамаа, Йыгевамаа, Тартумаа, Ида-Вирумаа, Хийумаа, Сааремаа и на линиях в Ляэнемаа, оператором которых является НКО "Северо-Эстонский центр общественного транспорта", — сообщила 7 июня пресс-служба ведомства.

Автобусы с бесплатными билетами с 1 июля оснастили соответствующими табличками, а право бесплатного проезда на них не будет зависеть от прописки в соответствующем уезде.

В случае Ида-Вирумаа важным моментом является то, что принадлежащие нарвитянам дачи за редчайшими исключениями административно являются именно нарвскими территориями, даже будучи своеобразными островами, окруженными землей Нарва-Йыэсуу, прошлой осенью объединившегося с волостью Вайвара. То есть ходящие именно в эти садовые товарищества автобусы — это внутренние нарвские рейсы, которые останутся платными.
”Многие будут выбирать бесплатный транспорт, но, чтобы добраться до своего участка от трассы Нарва — Нарва-Йыэсуу, им придется идти по дорогам, по которым активно движется транспорт. Поток пешеходов на этих дорогах вырастет, а вопрос безопасности людей станет очень острым. Этой проблемой нужно будет обязательно заниматься”, — говорит вице-мэр Нарвы Евграфов.

Переполненность автобусов на той же линии Нарва — Нарва-Йыэсуу, по мнению вице-мэра, сама по себе будет вызывать много негативных эмоций, но для некоторых групп населения это будет просто сокрушительным ударом. Прежде всего, для тех, кто привык ездить из одного муниципалитета в другой на учебу, или на работу, а таких людей немало.

”Если им не будет хватать места в автобусах, то это будет чрезвычайно серьезной проблемой”, — отмечает Алексей Евграфов.

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