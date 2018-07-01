Общественный уездный транспорт стал бесплатным: расписания в Ида-Вирумаа пока прежние, но могут измениться

Бесплатный проезд на уездных линиях вводится в Валгамаа, Вырумаа, Пылвамаа, Ярвамаа, Йыгевамаа, Тартумаа, Ида-Вирумаа, Хийумаа, Сааремаа и на линиях в Ляэнемаа, оператором которых является НКО "Северо-Эстонский центр общественного транспорта", — сообщила 7 июня пресс-служба ведомства.

Автобусы с бесплатными билетами с 1 июля оснастили соответствующими табличками, а право бесплатного проезда на них не будет зависеть от прописки в соответствующем уезде.

В случае Ида-Вирумаа важным моментом является то, что принадлежащие нарвитянам дачи за редчайшими исключениями административно являются именно нарвскими территориями, даже будучи своеобразными островами, окруженными землей Нарва-Йыэсуу, прошлой осенью объединившегося с волостью Вайвара. То есть ходящие именно в эти садовые товарищества автобусы — это внутренние нарвские рейсы, которые останутся платными.

”Многие будут выбирать бесплатный транспорт, но, чтобы добраться до своего участка от трассы Нарва — Нарва-Йыэсуу, им придется идти по дорогам, по которым активно движется транспорт. Поток пешеходов на этих дорогах вырастет, а вопрос безопасности людей станет очень острым. Этой проблемой нужно будет обязательно заниматься”, — говорит вице-мэр Нарвы Евграфов.

Переполненность автобусов на той же линии Нарва — Нарва-Йыэсуу, по мнению вице-мэра, сама по себе будет вызывать много негативных эмоций, но для некоторых групп населения это будет просто сокрушительным ударом. Прежде всего, для тех, кто привык ездить из одного муниципалитета в другой на учебу, или на работу, а таких людей немало.

”Если им не будет хватать места в автобусах, то это будет чрезвычайно серьезной проблемой”, — отмечает Алексей Евграфов.