Общественный уездный транспорт стал бесплатным: расписания в Ида-Вирумаа пока прежние, но могут измениться

Сегодня в десяти уездах Эстонии уездные линии общественного транспорта стали бесплатными. В первое время в Ида-Вирумаа в автобусах валидаторы действовать не будут, а пассажирам будет необходимо только получить билет у водителя — для статистики, которая чрезвычайно важна, подчеркивают в Объединенном центре транспорта Ида-Вирумаа.
Главный специалист Объедиенного центра транспорта Ида-Вирумаа Валентина Лунина сказала Delfi, что расписание всех уездных автобусных линий пока остается прежним, но именно от того, насколько активно население будет пользоваться возможностью бесплатного проезда, будет зависеть то, появятся ли дополнительные рейсы.
”На всех уездных автобусах находятся таблички, сообщающие, что проезд на них бесплатный, а от пассажиров требуется только взять у водителя бесплатный билет”, — говорит Лунина, отмечающая, что валидаторы в автобусах появятся позже.
Можно с уверенностью предположить, что на некоторых линиях возникнут проблемы с тем, что мест для всех желающих не будет хватать. По словам Луниной, именно статистика — число выдаваемых водителями билетов — позволит скорректировать работу уездного транспорта — изменить с случае необходимости расписание.