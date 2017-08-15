Обновленный концертный зал нарвского ЦК Geneva откроется через месяц: мест меньше, но кресла удобнее

К 15 сентября должны закончиться работы по реновации большого зала нарвского центра культуры Geneva, арендуемого у города одноименным паевым товариществом с 2004 года. В зале идет глобальный ремонт, в нем будут установлены новые кресла, поменяют одежду сцены.

Первыми посетителями обновленного зала станут зрители ”Концерта для своих” —бенефиса художественного руководителя Театра Эстрады им. А. И. Райкина — Юрия Гальцева. Концерт запланирован на 15 сентября.

В новой версии большого зала будет чуть меньше мест, чем раньше: 650 вместо 680. Дело в том, что новые кресла будут массивнее старых, и частично — в появлении в центре зала специальной площадки для пульта звукорежиссера.

Часть кресел уже приобретена — раньше они стояли в нарвском кинотеатре Forum Cinemas, а с приходом на его место другого оператора, Apollo Kino, их демонтировали. Кресла в прекрасном состоянии, остальные будут абсолютно новыми и почти такими же.

В 2014 году Geneva OÜ планировала увеличение числа мест в большом зале до 1000 за счет балкона, который собиралась построить фактически в помещениях библиотеки на втором этаже, переведя ее на другие реновированные площади. Муниципальные власти не согласились тогда на предоставление предприятию права застройки на 49 лет, отчего этот проект не был реализован, рассказывает член правления OÜ Geneva Евгений Фёдоров.

Главным подрядчиков выступает фирма Vinge Ehitus OÜ. Ремонт потолка в зрительном зале почти закончен, идет ремонт пола. Кресла планируется установить за последнюю неделю. В том, что к 15 сентября все будет готово, Федоров не сомневается: ”Других вариантов нет: с этого числа запланировано мероприятие за мероприятием, и пока все идет по плану”.

С 2004 по 2016 год Geneva OÜ инвестировала в развитие центра культуры почти 952 тысячи евро, из них на реновацию здания потратила 664 тысячи (около 90 процентов площадей обновлено) и на покупку оборудования — 288 тысяч евро. Общая стоимость проходящей сейчас реконструкции большого зала, а также нового имущества для него, прежде всего, кресел, составляет примерно 300 тысяч евро.

”Я хотел бы в очередной раз подчеркнуть, что мы инвестируем в городское имущество, — говорит Евгений Федоров. — Договор об аренде здания фирмой Geneva OÜ заканчивается в 2039 году. Мы развиваем его инфраструктуру, чего бы точно не стала делать компания, надеющаяся его продать, в чем нас временами подозревают. Арендуемое имущество, обращаю особое внимание, арендатор продать просто не может. Я надеюсь, что центром культуры будут заниматься и мои дети, отчего мы, заботясь о будущем, делаем инвестиции, чтобы учреждение не было убыточным”.

Заключенные в 2004 году условия аренды центра культуры, предполагающие плату со стороны коммерческой организации в сумме 1000 крон в месяц, уже 13 лет подвергаются критике, но Евгений Федоров отмечает, что, взяв на себя городской культурные объект, Geneva OÜ позволила Нарве сэкономить значительные суммы.

”Содержание центра культуры, его развитие обходилось бы городу примерно в 800 тысяч евро в год, что было бы серьезной нагрузкой на городской бюджет. На сегодняшний день Нарва оплачивает только коммунальные расходы, приходящиеся на помещения, которые занимают городская библиотека и Нарвский симфонический оркестр, и более никаких денег от города не получаем. Можно, конечно, посчитать еще те средства, которые мунипипалитет платит за аренду помещений, прежде всего, большого концертного зала для проведения конкретных мероприятий, но мы предоставляем их Нарве на льготных условиях. То есть то, что Geneva OÜ постоянно дотируется городом — очередной миф”, — говорит Федоров.

В первые 10 лет аренды фирма обязалась вложить 20 млн крон (1 млн 282 тысячи евро) в здание, но срок инвестиций неоднократно менялся, в том числе по причине глобального экономического кризиса, начавшегося в 2007 году.

Следующим этапом своего развития Geneva OÜ планирует построить террасу для Jazz Cafe со стороны Таллиннского шоссе. То есть там же появится и отдельный вход в кафе.

В следующем году планируется выполнить проектные работы, за которыми последует строительство. В планах также полное обновление фасадов, которые уже давно выглядят хуже, чем интерьеры большей части здания.