Обнаружившуюся у нарвского вокзала мостовую собираются частично сохранить

На прошлой неделе в ходе работ по реконструкции Нарвского вокзала, после вскрытия асфальта, обнаружился слой старинной булыжной мостовой.

В настоящее время руководство города рассматривает различные варианты сохранения каменной кладки на привокзальной площади, — сообщает пресс-служба Нарвского городского собрания.

Булыжная мостовая открылась на площадке, которая до последнего времени служила местом отправления-прибытия междугородных и международных автобусов в Нарву, а также на подъезде к двум вокзалам, железнодорожному и автобусному, объединяющихся сейчас в один, со стороны пешеходного моста через железную дорогу.

Ajalooline munakivitee, Narva Foto: Roman Vikulov, Delfi

Где именно и в каком объеме историческая мостовая будет сохранена, зависит от целого ряда факторов, среди которых необходимость соблюдения современных требований и нормативов в дорожном строительстве, интересы пешеходов, имеющих трудности с передвижением, возможности изменения условий договора, заключенного в рамках конкурса госпоставки, необходимость изменения строительного проекта, — информирует пресс-служба.

Важно также учесть сроки строительства вокзала, и дополнительные финансовые средства, которые могут потребоваться при изменении содержания работ.

На состоявшемся совещании с участием руководства Нарвы было предложено два варианта сохранения булыжной мостовой. После проведения всех необходимых финансовых расчетов, будет принято окончательное решение, о котором общественность обещают проинформировать.