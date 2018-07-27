Обещают, что новый нарвский отель на месте общежития будет неординарным

- Уже не действуют выданные вам ранее условия на проектирование для реконструкции здания, да они и не нужны, как уточнил главный архитектор Нарвы Иван Сергеев. А что же нужно?

- Действительно, в связи с изменением Закона о строительстве есть много нюансов, которые упрощают процессы согласований. Да, мы можем не сразу идти с конечным проектом к городским властям, а можем вносить какие-то изменения на стадии проектирования. Мы можем обсуждать наружный вид здания, но всю инфраструктуру будем еще дорабатывать, исходя из собственного опыта — как рестораторского, так гостиничного. Намерены использовать собственные наработки для того, чтобы отель был интересен требовательному клиенту, а не только рабочим-гастарбайтерам, которые раньше давали возможность людям заработать и которых в Нарве становится, к сожалению, все меньше и меньше.

Считаю, что сейчас поменялся контингент туристического потока, это все чаще люди, которые едут сюда отдыхать и получать качественную услугу. Поэтому мы и стремимся максимально сконцентрировать все ноу хау у нас в отеле, который будет отвечать конкретным требованиям многих европейских клиентов и привлечёт туристов в наш город. Также есть намерение после окончания ремонта заняться облагораживанием пруда, который сможет стать достопримечательностью нашего города, и востребованным местом как для свадебных церемоний, так и отдыха с детьми.

- Количество номеров в новом оте­ле уже известно? Каким будет его класс?

- Мы пошли по пути расширения номеров. Мы не будем делать максимальное количество номеров с минимальной квадратурой. Мы решили не экономить на жилом пространстве, и будем стараться предоставить комфорт проживания людям путем улучшения качества проживания в просторных апартаментах.

- Известны ли сроки завершения строительства, заселения первых жильцов?

- Сроки нам уже наметили. Они, собственно, были оговорены при продаже здания. Я и мои партнеры, конечно, будем стараться эти сроки выдержать. Но хочется рассчитывать на трезвую оценку совокупной ситуации всех сегодняшних обстоятельств со стороны властей, которые, надеюсь, не помешают выполнению данных обязательств. Надеюсь на конструктивный разговор, если возникнут какие-то внеплановые передвижки тех или иных сроков.

- Эдуард, на ваш взгляд, было бы лучше, если бы отель, который вы строите, находился в исторической части города?

- Я вообще сторонник того, что в Старой Нарве не должно быть таких домов, а если они и остаются, то есть простые приёмы стилизовать их под старую Нарву, но это вопрос не ко мне, а городскому художнику и архитектору. Они ребята креативные и, я очень надеюсь, что пробивные и болеющие за наш любимый город. В свое время я предлагал властям обменять этот дом (Выйду, 17 — прим. ”НГ”) на общежитие, что на улице Вестервалли, которое там, с моей точки зрения, расположено не вполне логично. По большому счету, можно было переселить жителей с Вестервалли к пруду на Выйду, чтобы улучшить картинку Старого города. Но это предложение не прошло, и я от него отступился. Хотя и сейчас считаю, что сделать это было реально и правильно: отремонтировать общежитие на пруду и убрать из Старого города этот дом, не вписывающийся в его архитектуру, а там воспроизвести, например, дом пастора М.Шолбаха, который был построен в 1653 году мастером Бальтзаром Готткесом.

Место ли общежитиям в Старом городе?

