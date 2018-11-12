12.11.2018, 17:43

Объединенный профсоюз шахтеров и энергетиков обвиняет Владислава Понятовского в присвоении 426 тысяч евро. Тот называет обвинения ”полной чушью”

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Роман Викулов
Роман Викулов
 
EST 4
ponjatovski
Vladislav PonjatovskiFoto: Jevgeni Kapov

Полиция начала уголовное производство по статье о присвоении денег. 25 октября на собрании профсоюзной организации Владиславу Понятовскому было выражено недоверие, его вывели из состава правления.

По нашей информации, Владислав Понятовский, руководствуясь принципом ”деньги не должны лежать мертвым грузом”, долгое время играл на бирже, покупая и продавая акции на средства профсоюза, что не было секретом для других членов правления. До прошлой зимы эта его деятельность приводила к положительным результатам для ”кошелька” профсоюза.

Между тем, в начале этого года Владислав Понятовский доверился одной британской фирме, которая предложила приобрести акции, обещающие прибыль в 70 процентов годовых. К июле уже должны были начать поступать доходы от этой сделки, но их не было, а у Понятовского, как уже очевидно, мошенники попросили еще денег для того, чтобы он потом смог получить и проценты, и то, что заплатил за акции. Он сделал еще один перевод, но ничего, конечно, назад не получил.

В общей сложности Объединенный профсоюз шахтеров и энергетиков таким образом потерял 426 тысяч евро (акции Понятовский покупал за доллары, в них же делал и последний перевод британским мошенникам, и в долларах потеря составила 480 тысяч).
В профсоюзе озадачились ситуацией в августе, именно тогда, когда был выполнен перевод денег ради возвращения денег.

Delfi удалось связаться с Владиславом Понятовским, который обвинения в присвоении денег отметает. ”Это все полная чушь”, — говорит Понятовский, утверждая, что действовал в интересах профсоюза.

По его словам, другие члены правления профсоюзной организации были в курсе того, что он и ранее покупал акции, а также знали о сделке, которая в итоге стала роковой.

”Конечно, все знали”, — утверждает Понятовский, который в свою очередь собирается инициировать расследование в отношении британских мошенников.

Кто несет ответственность за произошедшее, какова степень вины покупавшего акции Понятовского и тех руководителей организации, кто знал об этом, но посчитал такое обращение с профсоюзными деньгами нормальным, определит следствие.

Пеэп Петерсон, глава Центрального союза профсоюзов Эстонии, прокомментировал ситуацию.

”Это весьма прискорбный случай, — отметил Петерсон. — Мы узнали об этом пару месяцев назад, в начале сентября. Какой-либо большой роли у нашего Союза здесь нет, кроме того, что нас проинформировали и мы дали совет, как решить данную проблему. Вообще, конечно, сами члены профсоюза вправе решать, как они используют свои деньги и резервы, и поэтому эта инвестиционная деятельность длилась довольно долгое время, частично успешно”.

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