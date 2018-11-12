Объединенный профсоюз шахтеров и энергетиков обвиняет Владислава Понятовского в присвоении 426 тысяч евро. Тот называет обвинения ”полной чушью”

По нашей информации, Владислав Понятовский, руководствуясь принципом ”деньги не должны лежать мертвым грузом”, долгое время играл на бирже, покупая и продавая акции на средства профсоюза, что не было секретом для других членов правления. До прошлой зимы эта его деятельность приводила к положительным результатам для ”кошелька” профсоюза.

Между тем, в начале этого года Владислав Понятовский доверился одной британской фирме, которая предложила приобрести акции, обещающие прибыль в 70 процентов годовых. К июле уже должны были начать поступать доходы от этой сделки, но их не было, а у Понятовского, как уже очевидно, мошенники попросили еще денег для того, чтобы он потом смог получить и проценты, и то, что заплатил за акции. Он сделал еще один перевод, но ничего, конечно, назад не получил.

В общей сложности Объединенный профсоюз шахтеров и энергетиков таким образом потерял 426 тысяч евро (акции Понятовский покупал за доллары, в них же делал и последний перевод британским мошенникам, и в долларах потеря составила 480 тысяч).

В профсоюзе озадачились ситуацией в августе, именно тогда, когда был выполнен перевод денег ради возвращения денег.

Delfi удалось связаться с Владиславом Понятовским, который обвинения в присвоении денег отметает. ”Это все полная чушь”, — говорит Понятовский, утверждая, что действовал в интересах профсоюза.