Об экологической стратегии Северо-Востока Эстонии много говорят, но мало делают

Впервые попытка построить оптимальную многофакторную модель структуры, объемов, геологических и качественных характеристик сланцевой залежи Эстонского месторождения была предпринята еще в 80-е годы прошлого века (Рейнсалу Э., Кальювеэ Э., Фрайман Я. ”Экономико-математические модели прогнозирования развития добычи горючих сланцев”, ”Наука”, 1983).

Используя современные технологии построения многофакторной модели горнопромышленного цикла, сегодня можно было бы исследовать любые условия выбора оптимального варианта добычи и промышленного использования ”коричневого золота”. Так можно оценить влияние любых измеряемых производственных и ограничительных факторов и выйти на перспективную программу добычи и промышленного использования Эстонского месторождения.

Скажу только о нескольких давно назревших эколого-экономических угрозах, не избавившись от которых, такой цели можно не достичь.

1. Восстановление разрушенной природной среды (недра, горный массив и природный гидрорежим, водоносные горизонты под землей, рельеф земной поверхности и ее плодородный слой) выполняется с отступлениями или вовсе не выполняется. Чтобы оценить реальные объемы вредных химико-биологических и различных физических воздействий, требуется анализ за период с 1916 до 2018 года, то есть с ввода в эксплуатацию на месторождении первой шахты в районе Кохтла-Ярве.

По самым предварительным оценкам, площадь отработанных горных отводов шахт и карьеров, по которым потребуется провести не только исследования состояния недр и поверхности, но затем и картографическое районирование по физическому состоянию земель, недр и водоносных горизонтов, может к 2030 году (вероятному сроку доработки ныне действующих пяти горных отводов) составить треть территории Ида-Вирумаа, или до 1 тысячи кв. км!

2. За три прошедших десятилетия так и не достигли сбалансированности уровни технической базы и технологического потенциала добывающих и потребляющих горючий сланец производств.

Первая отрасль — добывающая — весь комплекс своего совершенствования, в части и шахтного, и карьерного способов добычи, продолжает базировать на технике и технологиях разработки угольных пластов 70-х годов прошлого века. Сланцевые шахты — камерная технология на буровзрывной валовой выемке многослойного сланцевого пласта. На поверхность выдается не сланец, а горная масса, содержащая до 30% известняковой породы. В отработанном пространстве остается до 40% потерь. Угольные шахты Европы (Польша, Германия) успели трижды обновить базовые технику и технологию своих угольных шахт и карьеров на пологозалегающих угольных пластах. На сланцевых карьерах Эстонии основной процесс добычи — вскрытие сланцевого пласта до глубины 30-35 м — проводят мощными шагающими экскаваторами, пребывающими в эксплуатации более четырех нормативных сроков (7-8 лет). Новые машины не вводились в эксплуатацию с 1973 года.

Вторая отрасль — химико-энергетическая — за два прошедших десятилетия успела построить и ввести в эксплуатацию четыре новых и реконструировать один действующий сланцехимический завод на базе самых прогрессивных термохимических технологий переработки эстонских горючих сланцев на масло и газ.

Построена и сдана в эксплуатацию электростанция в районе Аувере — прототип для перспективного обновления устаревшей Эстонской электростанции.