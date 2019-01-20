О новой нарвской муниципальной газете: cам себя не похвалишь — никто не похвалит?

Что же в результате мы видим по итогам всего лишь двух месяцев прошлого года? На 7 номеров этого издания, выпущенных за период с ноября по декабрь, тиражами по 30500 экземпляров, было выделено 30 тысяч евро из бюджета города Нарва. Каждый номер состоял из 28 страниц, при этом 1, 2, 27 и 28 страницы напечатаны на глянцевой бумаге, что, как известно, значительно удорожает типографские расходы.

В первом номере этой газеты в большой статье, объясняющей, зачем нужна муниципальная газета, было сказано, что частные газеты Нарвы сами выбирают, о чем им писать, и поэтому ” …много полезной информации проходит мимо горожан… ”.

Далее утверждалась, что газета, издаваемая городскими властями, будет, наоборот, давать в изобилии эту самую полезную информацию, да еще и в ”развернутом виде”. В том же стиле примерно те же самые обещания изложены и в разделе ”Колонка редакции”.

Простая арифметика

Мы тщательно проанализировали все вышедшие в 2018 году 7 номеров, чтобы узнать, сколько же на самом деле ”полезной и расширенной информации” получили нарвитяне за свои деньги, выплачиваемые в виде налогов в городской бюджет Нарвы.

Если быть уж совсем снисходительными, то таких страниц оказалось примерно 15 — из 196 их общего количества во всех 7 номерах. Если же исключать условно полезные материалы (например, про изменение требований к такси), а также оправдывающие действия городских властей (например, в отношении ситуации с рынком ”Энергия”) или прямо обвиняющие предпринимателей, с которыми город судится, то тогда количество страниц с действительно полезной информацией снижается до 12,5. Если из их числа убрать ещё, ради справедливости, рассказы о прошедших в Нарве культурных мероприятиях, о которых и так рассказывают прочие СМИ Нарвы и статьи-отчеты о работе, проделанной депутатами и чиновниками, то материалов с полезной информацией во всех 7 номерах останется не более 10 страниц.

Теперь легко подсчитать, какие расходы понес город Нарва на реальное информирование населения посредством выпуска муниципальной газеты Nаrva Linnaleht в расчете на одну ее страницу— надо просто разделить потраченные 30 тысяч на количество страниц полезной информации. Если все-таки остановиться на 15 страницах, то стоимость одной из них обошлась в 2 тысячи евро. Если быть более строгими — то в 2,4 тысячи евро. Ну и, соответственно, 10 страниц стоят 3 тысячи евро за страницу.

Интересы группы лиц

Выходит, что даже с большой натяжкой 1 страница городской газеты с реальной информацией обошлась нарвскому налогоплательщику во столько же, сколько город Нарва платил по договору за публикациюсвоих статей в еженедельнике ”Город”, то есть в 4 номерах, за целый месяц. Одна страница городской информации подорожала с 525 евро до 2-3 тысяч!

Это ли не прямой обман жителей города?

И ещё один прямой обман — инициаторы муниципальной газеты, во главе с г-ном Вороновым, обещали, что в муниципальной газете смогут высказываться и оппозиционные члены горсобрания. Попробуйте найти во всех номерах Nаrva Linnaleht хоть одну строчку от оппозиции! Не найдёте, а почему? Да просто, как часто бывает, правящие депутаты не привыкли говорить правду, она им не выгодна и даже вредна. И невыгодна именно им лично, а не жителям города!

Вот и получается, что оппозиционные депутаты вынуждены высказываться через частные СМИ. Вывод прост — Nаrva Linnaleht обслуживает интересы ограниченной группы лиц, о чём сразу и предупреждали все разумные люди, как на местном, так и на республиканском уровне.

Романсы про финансы

В первом номере Nаrva Linnaleht писалось, что муниципальная газета будет благодаря размещению рекламы сама зарабатывать деньги на свое издание. Действительно, такая попытка делается. При этом уже вполне очевидно, что получаемые за счет переманивания рекламодателей от нарвских частных изданий (за счёт примитивного демпинга изначительного снижения стоимости газетных рекламных площадей, что само по себе законом не приветствуется) составляют суммы, слабенько уменьшающие расходы городской газеты. И уже при этом те, кто руководит муниципальной газетой, изрядно пакостят другим, независимым газетам, отбирая часть их доходов.

При этом, поскольку деньги из городского бюджета на все расходы по выпуску NаrvaLinnaleht выделяются на баланс департамента экономики и развития, то крайне любопытно, как этот самый департамент сам себе оплачивает довольно большие объемы информации о своей деятельности.

Выбраны, чтобы работать

В принципе, теперь мы ясно видим то, для чего, собственно, и создавалась муниципальная газета в Нарве — это самореклама.

Газета Nаrva Linnaleht потребовалась для того, чтобы руководящие депутаты и подчиненные им чиновники взахлеб и многословно рассказывали нарвитянам о том, как они самоотверженно работают на благо города. То есть за деньги налогоплательщиков они хвалят сами себя за то, что просто выполняют свои прямые обязанности.