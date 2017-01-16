VKG Plokk является производителем блоков из пористого бетона, который продает свою продукцию под торговой маркой Roclite как в Эстонии, так и за ее пределами. Договор купли-продажи вступает в силу 16 января 2017 года.
Заместитель председателя правления Viru Keemia Grupp Меэлис Элдерманн: «Мы каждый день трудимся над повышением эффективности и конкурентоспособности концерна в условиях постоянно меняющегося рынка. Решение о продаже дочернего предприятия VKG Plokk, прежде всего, обусловлено стратегическим желанием VKG сконцентрироваться исключительно на профильных видах деятельности – добыче сланца и одновременном производстве масла, энергии и тепла».
Член правления Aeroc International AS Ивар Сикк: «Покупка VKG Plokk – важный шаг в реализации стратегии предприятия, который будет способствовать повышению нашей конкурентоспособности на рынке строительных блоков в странах Балтии. Мы используем потенциал завода VKG Plokk для увеличения объемов производства и повышения нашей эффективности. Производство и продажа товаров из пористого бетона будет продолжена под торговой маркой Roclite. Сделка купли-продажи позволит Aeroc International AS укрепить свою позицию как крупнейшего производителя изделий из пористого бетона в Северной Европе».
По договоренности сторон сумма сделки остается конфиденциальной. Сделку консультировали адвокатские бюро LINKLaw и Raidla Ellex, в организации финансирования помогал инвестиционный банк Redgate Capital.
Предприятие VKG Plokk входило в состав концерна с 2011 года. Строительные стеновые блоки нового поколения производились под торговой маркой Roclite начиная с января 2012 года. Сейчас в VKG Plokk работают 58 человек, оборот предприятия за прошлый год составил 3 миллиона евро.