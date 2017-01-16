Концерн Viru Keemia Grupp закрыл сделку по продаже принадлежащего концерну и действующего на рынке строительных материалов дочернего предприятия VKG Plokk OÜ. Новым собственником предприятия стал Aeroc International AS.

VKG Plokk является производителем блоков из пористого бетона, который продает свою продукцию под торговой маркой Roclite как в Эстонии, так и за ее пределами. Договор купли-продажи вступает в силу 16 января 2017 года.

Заместитель председателя правления Viru Keemia Grupp Меэлис Элдерманн: «Мы каждый день трудимся над повышением эффективности и конкурентоспособности концерна в условиях постоянно меняющегося рынка. Решение о продаже дочернего предприятия VKG Plokk, прежде всего, обусловлено стратегическим желанием VKG сконцентрироваться исключительно на профильных видах деятельности – добыче сланца и одновременном производстве масла, энергии и тепла».

Член правления Aeroc International AS Ивар Сикк: «Покупка VKG Plokk – важный шаг в реализации стратегии предприятия, который будет способствовать повышению нашей конкурентоспособности на рынке строительных блоков в странах Балтии. Мы используем потенциал завода VKG Plokk для увеличения объемов производства и повышения нашей эффективности. Производство и продажа товаров из пористого бетона будет продолжена под торговой маркой Roclite. Сделка купли-продажи позволит Aeroc International AS укрепить свою позицию как крупнейшего производителя изделий из пористого бетона в Северной Европе».

По договоренности сторон сумма сделки остается конфиденциальной. Сделку консультировали адвокатские бюро LINKLaw и Raidla Ellex, в организации финансирования помогал инвестиционный банк Redgate Capital.

Предприятие VKG Plokk входило в состав концерна с 2011 года. Строительные стеновые блоки нового поколения производились под торговой маркой Roclite начиная с января 2012 года. Сейчас в VKG Plokk работают 58 человек, оборот предприятия за прошлый год составил 3 миллиона евро.