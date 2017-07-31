Новый руководитель Narva Soojusvõrk объяснил, почему цена на тепло понизилась и что с ней будет дальше

Два месяца назад у нарвских теплосетей появился новый руководитель, Павел Рушелюк, который рассказал газете "Виру Проспект", почему в Нарве подешевело тепло.

На прошлой неделе Департамент конкуренции окончательно утвердил для нарвского региона новую предельную цену на тепло, которая составляет 35,33 евро за мегаватт-час для конечного потребителя и будет действовать с 1 июля. Новая предельная цена ниже действовавшей до сих пор (37,24 евро за МВт-ч), которая была согласована Департаментом конкуренции в феврале 2016-го.

- Правильно ли мы поняли: предприятие Narva Soojusvõrk по собственной инициативе ходатайствовало о снижении цены на продаваемую им теплоэнергию?

- Мы стремимся к тому, чтобы потребитель не платил лишнего, и постоянно контролируем соответствие между нашей себестоимостью и действующим тарифом. Поэтому уже в ноябре 2016 года снизили продажную цену до 35,62 евро за мегаватт-час.

Таким образом, фактическая цена тепла была ниже предельной цены, установленной Департаментом конкуренции. В июле 2017 года регулятор удовлетворил ходатайство теплосетей о снижении предельной цены, при этом была пересмотрена и расчетная ценовая формула.

Предприятие, действительно, само ходатайствовало о снижении цены в связи с окончанием срока действия ранее установленной ценовой формулы. В соответствии с требованиями законодательства, тепловое предприятие может ходатайствовать об установлении ценовой формулы сроком до трех лет. Новая ценовая формула будет действовать до июля 2020 года.



- Ощутят ли потребители, что тепло подешевело?

- Это сильно зависит от температуры окружающего воздуха будущей зимой. Мы сами видим, как заметно счета меняются от месяца к месяцу. Поэтому трудно утверждать, что удешевление заметно отразится на счетах, однако при равных условиях платить придется меньше.



- Как удалось добиться снижения тарифа на тепло?

- Конечная цена тепла для потребителя зависит от целого комплекса факторов. 80% цены для потребителя — это плата на покупку тепла от производители — Enefit Energiatootmine, то есть электростанций. На снижение цен производителя и цены сетевых услуг, несомненно, влияет снижение затрат и повышение эффективности производственных процессов.

Наши расходы также удалось уменьшить благодаря сокращению потерь на теплотрассах. К настоящему моменту реновировано 47% теплотрасс. В ходе реновации мы ставим трубы меньшего диаметра в тех районах, где наблюдается снижение потребления тепла, а в тех районах, где ожидается развитие — наоборот, увеличиваем диаметр труб. Это тоже приводит к сокращению теплопотерь.

Мы внедряем проект, который заметно сократит теплопотери — систему дистанционного считывания параметров теплосетей. Она позволит все данные с установленных на сетях датчиков видеть на экране монитора: мы сможем сразу обнаруживать утечки, и быстро их устранять. От внедрения этого проекта должны выиграть и квартирные товарищества, поскольку мы сможем оперативно сообщать им о возможных сбоях в работе домовых теплосчетчиков.



- Чего потребителям ожидать в будущем, возможно ли дальнейшее снижение цены на тепло или хотя бы сохранение нынешней?



- В первую очередь это зависит от того, какими будут налоги на сланец и цены квот на выбросы углекислого газа в атмосферу. После 2020 года, как известно, ожидается существенное сокращение и, соответственно, удорожание квот. Все природоохранные требования ежегодно ужесточаются и требуют все больших затрат, а это не может не влиять на себестоимость производства тепла и на отпускную цену.

- Словом, радужные перспективы нас не ждут?



- Это так, но, тем не менее, мы стремимся к тому, чтобы каждую составляющую тарифа, которая зависит от нас, оптимизировать — ведь мы хотим оставаться предприятием с самым низким тарифом на тепло в Эстонии. Лично я не вижу в ближайшее время оснований для повышения цены на тепло — если оно и будет, то незначительное.



- Как нарвитяне справляются с оплатой счетов за тепло?



В недавнем объявлении об отключении тепловой энергии на время проверки было предупреждение: ”Повторное подключение будет производиться при условии отсутствия у КТ долга за тепло”.

- Много ли в Нарве домов-должников и бывают ли случаи, что дома после планового отключения тепла остаются без горячей воды на длительный срок из-за задолженности?

- Такие случаи бывали в прошлом: например, в 2015 году в Нарве был один-единственный дом-должник, который после окончания проверки оставался без тепла… целых полтора дня. Затем КТ как-то сразу сумело погасить задолженность.

Сейчас сложилась очень неплохая ситуация с оплатой счетов: ни в прошлом, ни в текущем году должников среди КТ нет. Поэтому после проверки теплосетей все дома были сразу подключены. Да и среди коммерческих потребителей случаи задолженностей единичны, поэтому можно смело сказать, что в нашем регионе потребители весьма дисциплинированы.

- Нарвитяне еще помнят те времена, когда в связи с ремонтом и проверкой теплотрасс горячей воды в домах не было по месяцу, а то и по полтора. Сейчас воду отключают на неделю, а то и меньше. Возможно ли, что в будущем нам вообще не придется оставаться без горячей воды на время проверки и ремонтов?

- Буквально накануне нашей беседы собиралась рабочая группа, которая обсуждала, как уменьшить продолжительность летнего отключения теплосети. Конструкторы уже готовят конкретный проект: от Балтийской электростанции будет проведен отдельный паропровод, и ремонт теплообменников и котельной можно будет осуществлять при работающем 11-м блоке, независимо от работы теплосети.

Это повысит надежность нашей работы и позволит сократить сроки отключения горячей воды: в 2018 году ожидаемое отключение будет составлять около четырех дней, а начиная с 2019 года — три дня. На сегодняшний день технических возможностей сократить этот срок еще больше мы пока не видим.

- Расскажите о себе. Какой трудовой путь вы прошли до своего нынешнего поста?

- Я учился на отделении теплотехники Таллиннского технического университета, и сразу после окончания учебы приехал работать в Нарву. Последние 18 лет работал на электростанциях, последовательно изучив при этом все основные стадии производства тепла и электроэнергии: был обходчиком на котле, обходчиком на турбине, работал машинистом энергоблока, с 2001 года — инженером производственного отдела, с 2003 года — начальником производственного отдела. Начиная с 2001 года я занимался расчетами технико-экономических показателей, электро- и теплоэнергии, в том числе занимался и расчетами, которые предприятие предоставляет Департаменту конкуренции. Последняя моя должность до прихода в нарвские теплосети — начальник службы планирования производства Enefit Energiatootmine. Поэтому вся сфера производства тепла мне очень хорошо знакома, от котлов и задвижек до отчетности и расчетов.

- Вас не огорчило, что, имея диплом инженера-теплотехника, пришлось начинать с мытья котлов по ночам?

- Не вижу в этом ничего страшного, хотя учился я вполне прилично и благодаря этому был даже стипендиатом Eesti Energia — единственным в нашей группе. После получения диплома в 1998 году у меня была возможность остаться в Таллинне, и я уже начал было устраиваться в Tallinna kütte, но оказалось, что в таком случае нужно сделать небольшой возврат средств, как стипендиату. Разумеется, не это стало поводом для перемены решения. Скорее, это стало поводом серьезно задуматься о том, чего же я хочу, и вернуться в свой родной город.

- Вы — коренной нарвитянин?

- Да, я здесь родился и учился в Пяхклимяэской гимназии. Я еще помню те времена, когда она называлась 11-й школой: мы были ее первым гимназическим выпуском и первыми нарвскими школьниками, которые учились 12 лет. Мы получили сильную подготовку, которая помогала мне в дальнейшей учебе: математику вел Александр Сутырин, а эстонский язык — Михаил Стальнухин и Хели Адамович.

- Профессию выбрали без колебаний?

- Нет, колебался, как и большинство выпускников, но на мой выбор повлиял пример родителей, которые, закончив вузы во Львове, получили направление на работу в Нарву в сфере энергетики. Так что я, можно сказать, потомственный энергетик.

Параллельно с работой я учился в магистратуре, в 2001 году получил диплом магистра теплотехники, а к настоящему моменту прошел полный курс докторантуры — осталось только защитить докторскую. Я участвовал в различных международных научных школах, где делал доклады об оптимизации затрат при совместной выработке тепла и электроэнергии.



- Можно ли сказать, что Павел Рушелюк знает о производстве тепла все и даже больше?



- О, нет. Сегодня все меняется быстро: появляется новое оборудование, новые системы, новые принципы работы. Независимо от должности, будь то мастер или руководитель производства, человек должен учиться постоянно, и я не исключение.



Наша справка:

Павел Рушелюк родился 16 апреля 1976 года в Нарве. Окончил Нарвскую Пяхлимяэскую гимназию.

Рушелюк — магистр в области тепловой техники. Готовится защитить докторскую диссертацию в Таллиннском техническом университете.

Опыт работы на Нарвских электростанциях: обходчик на котле, обходчик на турбине, машинист энергоблока, инженер производственного отдела, руководитель производственного отдела, начальник службы планирования производства.