Новый ресторан в самом красивом месте Нарвы открыть вовремя не удалось

К началу декабря в пляжном здании на берегу пограничной реки должен был открыться долгожданный ресторан, предусмотренный европроектом. Однако по факту никакой точки общепита там все еще нет, пишет ”Северное побережье”.

После нескольких прошлых безуспешных конкурсов в 2017 году право открыть кафе-ресторан в нарвском пляжном здании наконец получило ТОО ”Ronyx Log”. По договору, подписанному с муниципальным целевым учреждением ”Narva Linna Arendus”, не позднее 1 декабря должно было заработать на втором этаже место общественного питания. Но двери заведения по-прежнему закрыты, и, по предположению арендатора, только к весне ресторан начнет работать по графику, а до того, начиная с празднования Нового года, банкетный зал будут открывать по предварительному заказу.

Читайте также: Для ресторана в самом красивом месте Нарвы наконец нашли арендатора

Владелец и руководитель названной фирмы Руслан Дышкант в означенный в договоре день сообщил, что банкетный зал может открыться только под заказ. ”Первое, что у нас будет, это Новый год — люди хотят отпраздновать”.

Открытие ресторана для приглашенных важных лиц проведут 22 декабря. Свободный же вход для всех желающих откроется, по предположению Дышканта, только ближе к весне. ”И летом, скорее всего, будем работать”, — не очень уверенно добавил он.

Руководящая ”Narva Linna Arendus” Софья Хомякова в комментарии ”Северному побережью” подтвердила, что предпринимателю дали дополнительный срок — месяц. Навстречу ему пошли, чтобы досогласовал с архитектором оформление помещения, а также получил технику, которую задерживает поставщик.