Новый рекорд: в прошлом году в Ида-Вирума убили всего пять человек

Согласно статистике зарегистрированных преступлений за 2016 год, в Ида-Вирумаа в результате насильственной смерти умерли пять человек. Это новый рекорд для уезда, так как ранее самый низкий показатель был 14 убийств за год.

Всего в 2016 году в Ида-Вирумаа было зарегистрировано пять убийств, одно покушение на убийство и одно покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах. Для сравнения, в Ляэне-Вирумаа не зарегистрировано ни одного убийства и покушения.

Несмотря на это, показатель 2016 года является рекордно низким для Ида-Вирумаа. Предыдущий самый низкий показатель наблюдался в 2014 году — 14 убийств за год.

Два касающихся убийств уголовных дела находятся на стадии досудебного разбирательства, в отношении двух дел вскоре начнутся судебные заседания, а в других двух делах виновные уже выявлены, и им был вынесен приговор. Судебные заседания по делу о покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах начнется в мае этого года.

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По одному делу Вируский уездный суд признал 56-летнего мужчину виновным в покушении на убийство, приговорив его к восьми годам заключения. Это постановление еще не вступило в силу.

Другое уголовное дело касается убийствоа православного священника летом 2016 года. Суд отправил молодого человека, зарезавшего своего родного отца, на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

По словам ведущего прокурора Вируской окружной прокуратуры Маргуса Гросса, за убийствами в основном стоят сложные отношения или алкоголь. Он отметил, что если раньше Ида-Вирумаа называли полным насилия регионом, то теперь факты доказывают, что это не так.