Новый нарвский бассейн: все ожидают разного, но решать надо быстро

Министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт говорит, что вопрос, когда именно будет построен Нарвский колледж Академии внутренней безопасности, зависит, прежде всего, от нарвских властей. И речь не только об оперативности бумажной работы, сопутствующей подготовке к строительству, но и том, как быстро Нарвой будет принято принципиальное решение о софинансировании строительства бассейна и будет ли оно принято вообще.

Академия предлагает Нарве обеспечить половину суммы, необходимой для строительства бассейна с восемью 25-метровыми дорожками для плавания, и использовать готовый спортивный объект совместно. Речь идет о 1,4 млн евро, которые Нарва может взять в кредит.

Вице-мэр Нарвы Вячеслав Коновалов сообщил Delfi, что пока можно говорить только о том, что у нарвских властей есть готовность обсуждать это предложение академии и МВД, но пока такое обсуждение даже не началось.

Алексей Воронов, председатель фракции ”Единая Нарва” в Нарвском городском собрании в феврале на своей странице в Facebook проинформировал общественность, что в вопросе строительства бассейна в рамках большого спортивного комплекса с закрытым легкоатлетическим манежем, баскетбольной площадкой, тренажерным залом и залом аэробики нарвские власти нашли, наконец, поддержку республиканских в лице министра образования и науки Майлис Репс. Рассказывал, что вопрос поиска источников финансирования взяло на себя министерство.

Теперь, возможно, Нарве придется отказаться от этого варианта? "Есть вероятность, что от него откажется республиканское руководство. Мы, конечно, этого делать не будем, — говорит Воронов. — Будем обсуждать все возможности, но каким будет итог, пока, конечно, говорить рано".

40% поступающих в академию не умеют плавать

Изначально для Нарвского колледжа планировалось построить за 1,4 млн евро бассейн с четырьмя дорожками, так как, по словам министра внутренних дел, и такого для нужд кадетов, которых в Нарве будет постоянно находиться около 150, более чем достаточно: плавание — не самый важный элемент физической подготовки будущих спасателей, полицейских, спасателей. Первостепенными по значимости спортивными объектами для академии являются тир и борцовский зал.

В то же время министр внутренних дел говорит, что около 40 процентов молодых людей, поступающих в академию, не умеют плавать. ”Я, конечно, не о том, что все они не могут проплыть и двадцати метров, но 30 метров и больше — уже проблема”, — поясняет Андрес Анвельт.

С самого начала академия была не против того, чтобы будущий бассейн был доступен для всех нарвских любителей плавания, то есть даже если дело ограничится четырьмя дорожками, двери спортивного объекта будут открыты для горожан.

В нарвском бассейне мало свободных часов



В прошлый четверг, незадолго до принятия решения о том, что комплекс нарвского колледжа академии будет строиться на месте бывшей недвижимости Нарвского колледжа Тартуского университета на улице Кересе (в советское время улица носила имя коммуниста-революционера Яна Анвельта, деда министра внутренних дел Андреса Анвельта), представители академии и МВД посетили единственный нарвский бассейн — бассейн спортивной школы ”Энергия”. Оценили инфраструктуру (пять 25-метровых дорожек, маленькие раздевалки, совсем маленькие душевые) и загруженность бассейна и пришли к выводу, что организовать там регулярные тренировки кадетов не представляется возможным, особенно с учетом того, что свободных часов в расписании бассейна скоро станет совсем мало.

С 1 сентября 2017-го количество часов начального обучения детей плаванию в рамках соответствующей государственной программы увеличится с 24 до 40. Годовой бюджет программы составит 1 230 082 евро, большая часть которых направляется местным самоуправлениям для организации занятий школьников.

Если до сих пор обучение школьников плаванию по госпрограмме в бассейне спортшколы ”Энергия” каждый год проводилось весной, в апреле-мае, то теперь соответствующие занятия будут проводиться и осенью. В данный момент в связи с идущим начальным обучением плаванию возможности бассейна для свободного посещения горожанами крайне ограничены: с восьми утра до двух дня — всего шесть свободных часов в неделю. Когда школьники будут учиться плавать и осенью, любители плавания будут чувствовать себя в единственном нарвском бассейне совсем уж стесненно. Отметим, что там же, разумеется, проводятся и тренировки учащихся спортшколы, и их расписание, зафиксированное программой, незыблемо.

”Самоокупаемым бассейн быть не может”

Директор спортшколы ”Энергия” Иван Маштаков говорит, что новый совместный бассейн муниципалитета и Нарвского колледжа Академии внутренней безопасности мог бы стать хорошей альтернативой бассейну спортшколы, если бы в нем было не меньше восьми дорожек и были построены также зрительские трибуны для того, чтобы проводить там соревнования высокого уровня.

”Наш нынешний бассейн, являющийся по сути не спортивным, а оздоровительным, можно было бы переформатировать, сделав его одновременно и аквапарком. В свое время мы изучали такую возможность. Это потребовало бы решить проблему подачи дополнительной воды на водные горки, но диаметр имеющихся труб этого не позволяет”, — говорит Маштаков.

По его словам, только содержание бассейна (без оплаты труда штатных работников) обходится ежегодно более чем в 100 тысяч евро. По убеждению Маштакова, самоокупаемым бассейн быть не может, и нужно исходить из того, что в любом случае новый бассейн потребует постоянных дотаций.

Конкуренция со СПА

Отвечая на вопрос Delfi, не слишком ли скромная сумма, 1,4 миллиона евро, была изначально запланирована на строительство бассейна с четырьмя дорожками, Андрес Анвельт сказал, что академии объективно не нужны на этом объекте какие-то излишества, в том числе дорогостоящий интерьер. ”Конечно, мы не СПА хотим строить, а довольно скромный функциональный бассейн, именно для тренировок”, — пояснил министр.

Если бассейн при помощи города построят в два раза больше, но кроме возможностей для плавания там ничего не будет, то это удовлетворит ожидания далеко не всех нарвитян, многие из которых уже привыкли плавать, например, в водном центре отеля Noorus, в Нарва-Йыэсуу.

”Самый дешевый билет для взрослого на 2,5-часовое посещение стоит там сейчас 6 евро 50 центов (в бассейне ”Энергия” часовое посещение обходится в 5 евро, — прим. авт.), и за эти деньги, поплавав, получая консультации тренера, что немаловажно, можно еще сходить и в бани, — говорит нарвитянин Сергей. — В том числе очень много пенсионеров пользуются этой возможностью. Для них тот же билет стоит 5 евро. Если новый нарвский бассейн не предложит гораздо более низкие расценки на посещение или дополнительные возможности, ему будет сложно привлечь всех горожан, заинтересованных в оздоровительном плавании”.

Если в бассейне колледжа не будет трибун, он не будет соответствовать надеждам спортивной школы ”Энергия”. То есть можно ожидать, что в ходе обсуждения, возможно, еще встанет вопрос об увеличении бюджета ради расширения возможностей спортивного объекта.

Опять накануне выборов

Отметим, что тема строительства аквапарков и бассейнов в Нарве актуальна с начала 2000-х, когда обсуждался вопрос возведения аквапарка на границе с Россией, в сухом русле Наровы. Тот проект, предполагавший, что доступ в аквапарк будет открыт с двух сторон границы, разумеется, не был реализован. Семь лет назад не удалось реализовать проект строительства аквапарка с бассейном на улице Раху, на месте бывшего хлебокомбината. В рамках последней избирательной компании в Нарвское городское собрание, в 2013 году, аквапарк с 50-метровым бассейном обещал нарвитянам центрист Алексей Воронов. Говорил, что проект реализует Narva Vesi, муниципальное предприятие, которым он руководит, но он остался в предвыборных статьях.

”После выборов об аквапарке Narva Vesi ничего не было слышно, — говорит оппозиционный депутат горсобрания Юрий Рауд. — Конечно, предложение академии — это самый реалистичный вариант из всех, о которых мы слышали за последние годы, так как это предложение со стороны государства”.

Депутат от Центристской партии Владимир Бутузов надеется на то, что бассейн все-таки появится в Нарве без городского финансового участия, то есть будет построен полностью на государственные деньги.