12.12.2018, 20:00

Новый куратор Vaba Lava — литовский драматург и режиссер Мариус Ивашкявичюс

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rus.delfi.ee
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Новый куратор Vaba Lava — литовский драматург и режиссер Мариус Ивашкявичюс
Vaba Lava

Сегодня, 12 декабря, был объявлен новый куратор на последующие два сезона театрального центра Vaba Lava. Куратором станет литовский драматург и режиссер Мариус Ивашкявичюс. Также стала известна тема нового конкурса идей кураторской программы — ”Люди перелома”.

В фокусе кураторской программы под эгидой Ивашкявичюса — ”Люди перелома” 1989 — 2019 годов, а также Прибалтика и близлежащие страны: Россия, Беларусь и Украина. Приблизительно в таких границах времени и пространства театральный центр Vaba Lava выпустит десять постановок в сотрудничестве с эстонскими, литовскими и российскими театральными деятелями, которые будут показаны как в таллиннском, так в нарвском театральных центрах.

Как сказал Мариус Ивашкявичюс, в последующие театральные сезоны в рамках кураторской программы Vaba Lava будут приглашены латвийские, литовские и российский режиссеры-постановщики — два из каждой страны. Также будет объявлен открытый конкурс по всей Эстонии и из всех идей будет выбрано от трех до пяти постановок местных театральных деятелей. В категориях жанра никаких ограничений нет, приветствуются любые идеи и концепции театральных постановок, от политических спектаклей до сказок, от психологического театра вплоть до антиутопии.

Премьеры спектаклей будут сопровождаться дискуссиями и встречами с творческой труппой. В течении этих двух лет Vaba Lava планирует показать эстонской публике предыдущие спектакли других авторов этих регионов, созвучные с нашей темой и уже получившие резонанс в своих странах. Самые удачные постановки Vaba Lava будут представлены международной театральной аудитории на ”шоукейсах”.

Для подачи заявок нужно предоставить описание проекта и бюджет. Все проекты должны быть стоимостью не более 10-20 тысяч евро, а также иметь реальную возможность быть представленными на таллиннской и нарвской сценах театральных центров Vaba Lava в период осень 2019 — весна 2020 гг. Описание конкурса идей кураторской программы центра, а также все формы имеются на сайте https://tallinn.vabalava.ee/ideekonkurss/.
Подача творческих идей открыта до 15 февраля.

Куратор выберет идеи, отвечающие всем требованиям. Концепции будут допущены во второй тур и авторов пригласят на творческую беседу, после чего из всех идей и проектов, будут выбраны именно те, которые будут показаны в театральном центре Таллинна и Нарвы в 2019/20 и 2020/21 гг. Результаты конкурса идей будут известны в мае и объявлены в сентябре 2019 года.

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Мариус Ивашкявичюс — литовский проазик, драматуг, режиссер. Окончил филологический факультет Вильнюсского университета, где изучал литовский язык. Ивашкявичюс автоар одиннадцати пьес, по которым были поставлены спектакли в Литве, Латвии, России, Италии, Франции, Польше, Финляндии, Новой Зеландии и Эстонии. По его пьесам ставили спектакли знаменитые режиссеры, как Кирилл Серебренников, Римас Туминас, Оскарас Коршуновас, Миндаугас Карбаускис и Арпад Шиллинг. В Эстонии по пьесам Ивашкявичюса ставил Хендрик Тоомпере мл., которому спектакль ”Изгнание, или хроника одного яблока” принес сразу несколько премий в номинациях ”Лучший режиссер”, ”Лучшая мужская роль второго плана”, которую получил актер Николай Бенцлер. На прошлой неделе Мариус Ивашкявичюс получил Национальную Премию Литвы в области культуры и искусства.

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