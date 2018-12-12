Новый куратор Vaba Lava — литовский драматург и режиссер Мариус Ивашкявичюс

Премьеры спектаклей будут сопровождаться дискуссиями и встречами с творческой труппой. В течении этих двух лет Vaba Lava планирует показать эстонской публике предыдущие спектакли других авторов этих регионов, созвучные с нашей темой и уже получившие резонанс в своих странах. Самые удачные постановки Vaba Lava будут представлены международной театральной аудитории на ”шоукейсах”.

Для подачи заявок нужно предоставить описание проекта и бюджет. Все проекты должны быть стоимостью не более 10-20 тысяч евро, а также иметь реальную возможность быть представленными на таллиннской и нарвской сценах театральных центров Vaba Lava в период осень 2019 — весна 2020 гг. Описание конкурса идей кураторской программы центра, а также все формы имеются на сайте https://tallinn.vabalava.ee/ideekonkurss/.

Подача творческих идей открыта до 15 февраля.

Куратор выберет идеи, отвечающие всем требованиям. Концепции будут допущены во второй тур и авторов пригласят на творческую беседу, после чего из всех идей и проектов, будут выбраны именно те, которые будут показаны в театральном центре Таллинна и Нарвы в 2019/20 и 2020/21 гг. Результаты конкурса идей будут известны в мае и объявлены в сентябре 2019 года.

Мариус Ивашкявичюс — литовский проазик, драматуг, режиссер. Окончил филологический факультет Вильнюсского университета, где изучал литовский язык. Ивашкявичюс автоар одиннадцати пьес, по которым были поставлены спектакли в Литве, Латвии, России, Италии, Франции, Польше, Финляндии, Новой Зеландии и Эстонии. По его пьесам ставили спектакли знаменитые режиссеры, как Кирилл Серебренников, Римас Туминас, Оскарас Коршуновас, Миндаугас Карбаускис и Арпад Шиллинг. В Эстонии по пьесам Ивашкявичюса ставил Хендрик Тоомпере мл., которому спектакль ”Изгнание, или хроника одного яблока” принес сразу несколько премий в номинациях ”Лучший режиссер”, ”Лучшая мужская роль второго плана”, которую получил актер Николай Бенцлер. На прошлой неделе Мариус Ивашкявичюс получил Национальную Премию Литвы в области культуры и искусства.