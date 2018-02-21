Новый директор Йыхвиской госгимназии — о преподавании кибергигиены и скандальном концерте советской музыки в Таллинне

Возглавившая уже в качестве полноправного директора Йыхвискую государственную гимназию бывший завуч этого учебного заведения Татьяна Айт в интервью ”Инфопрессу” рассказала, как гимназия готовит киберзащитников, ответила на вопросы о сочетании русского и эстонского начал в школе, а также поделилась своим мнением о свежем скандале в гимназическом мире Эстонии — инициативе одной из таллиннских гимназий по проведению концерта советской музыки.

Шаги к профессии

- Госпожа Айт, когда берешь интервью у только-только вступившего в должность руководителя, обычно интересуешься — какие новые веяния вместе с вами придут? Но вы ведь в Йыхвиской гимназии не новичок. Стало быть, ”нового курса” ждать не стоит?

- Фундамент новинок этого учебного года мы заложили ещё в августе. Я стала и.о. директора после ухода прежнего руководителя в мае, и в конце лета мы с коллегами решили, что, кто бы ни стал новым директором в результате конкурса, нам надо задать гимназии такой курс, который оставался бы стабильным, по крайней мере, в течение года.

Одна из наших целей с момента начала работы гимназии в 2015 году — дать ребятам как можно больший выбор прикладных предметов и знаний, которые уже на гимназической скамье помогут им сделать осознанный шаг к будущей профессии.

- Раньше это называлось профориентацией.

- Вот-вот. Поэтому в нынешнем учебном году мы расширили круг партнёров, которые дают гимназистам эти знания. Например, раньше у нас были курсы по медицине, которые помогала вести Ида-Вируская центральная больница. Теперь к медикам ИВЦБ добавились специалисты из кукрузеской медицинской школы. Появился и такой партнёр, как союз киберзащиты.

- Чему же эти специалисты учат гимназистов?

- Начинают с того, что можно назвать ”кибергигиеной”, — рассказывают о паролях, о защите информации при её рассылке и т.п. Весной планируется уже практика: работа с дронами, детальное знакомство с составляющими безопасности Эстонии. Мы — одна из семи школ республики, которые подключены к данному проекту. Это начинание поддержали и родители, которые считают такие знания важными с учётом близости границы, распространённости кибермошенничеств и т.п.

У нас хорошее сотрудничество и с академией внутренних дел, представители которой читают гимназистам семь разных курсов — о работе полиции, спасателей, пограничников, тюремных работников. Кстати, предстоящей весной на базе нашей гимназии и академия, и Тартуский университет впервые проведут предварительное тестирование, ради которого раньше абитуриентам надо было ездить в Таллинн или Тарту.

- В нынешнее время модными стали рейтинги школ. Каков ваш?

- Ещё в самом начале работы гимназии мы настроили педагогов так, что рейтинг, который устанавливается по результатам выпускных испытаний, для Йыхвиской гимназии не будет самым главным показателем. Ведь экзамен — это стресс, который может исказить реальный уровень знаний. Гораздо важнее оценивание знаний в текущем курсе обучения, так сказать, в спокойной обстановке. Так что я даже и не могу сходу назвать, на каком мы месте в рейтинге по итогам прошлых выпускных. Не стараемся мы и в повседневной жизни вести себя как конкуренты другим средним школам, а предпочитаем сотрудничать.

- Получается?

- Прежде всего, конечно, с йыхвискими основными школами. Но вот и Ярвеская русская гимназия третий год приглашает нас участвовать в составе смешанной команды от региона в соревнованиях ряда школ по точным наукам, которые поддерживает ”ВКГ”. В прошлом году один наш ученик в индивидуальном зачёте стал первым по двум предметам.

- Тем не менее конкуренция между школами всё-таки существует.

- Да, она есть. И за новых учеников, и за педагогические кадры. Для нас важно, чтобы доброе слово о школе звучало из уст самих учеников. Наши выпускники двух первых лет приходят к нам, выступают перед нынешними гимназистами, дают советы, как лучше учиться, как начинать строить карьеру уже в школе. Интересно, что несколько выпускников, будучи студентами, попросили, чтобы педагоги гимназии стали соруководителями их бакалаврских работ.

- Об уровне средней школы ещё принято судить по количеству выпускников, поступающих в вузы. Сколько у вас таких?

- По окончании минувшего учебного года только 7 процентов не стали студентами; большинство из не поступивших в вузы предпочли сначала поработать, в том числе за рубежом. А в основном выпускники поступили в Тартуский и Таллиннский технический университеты. Самые популярные у ребят специальности — врачи, юристы, логистики и инфотехнологи.

- Когда о госгимназии в Йыхви говорили ещё в будущем времени, то строили планы, что она станет ”магнитом” для юношей и девушек из других самоуправлений. Стала?

- Мы от этой цели не отказались, но думаю, что по трём неполным годам работы итоги подводить рано. Откуда у нас сегодня ребята, кроме Йыхви? Много из Ийдла-Ахтме, это, как говорится, ”через дорогу”, но всё же другое самоуправление. Мы довольно популярны среди силламяэсцев. Есть несколько человек из Нарвы. Учатся у нас и ийзакусцы, и кивиылисцы. Самый долгий путь до нас проделывает девочка из Тарту. Кстати, тем, кто ездит на учёбу в госгимназию из других мест, мы дотируем их затраты на дорогу, и из 410-ти учащихся этим правом сейчас пользуются не менее 120-ти. Несколько учеников издалека сообща снимают жильё в Йыхви, в этом мы тоже финансово помогаем.

Ценности школьные и семейные

- Татьяна, напомните, на каком языке у вас идёт преподавание и сколько у вас учеников, пришедших из русских и эстонских основных школ.

- Часть преподавания ведётся по известной системе ”60 процентов на эстонском, 40 на русском”, часть — целиком на эстонском языке. Специальные курсы по выбору, которые я упоминала в самом начале, идут только на государственном языке. Система ”60 на 40” охватывает 51 процент наших учащихся, причём фактически на русском языке сейчас преподаётся только 28 процентов материала — математика, собственно русский язык и культура и часть курса истории, то есть на самом деле мы имеем соотношение ”72 на 28”.

Да, у нас много детей из семей, где домашний язык — русский, и много выпускников русской основной школы. Даже среди 49 процентов, что учатся чисто на эстонском, примерно одна пятая в основной школе учились по-русски. Эстонцы, на конец прошлого учебного года, составляли менее 30 процентов от всех гимназистов.

- Как русские ребята со всем этим справляются? Как им в стенах школы удаётся сохранять своё русское самосознание?

- Во-первых, у нас работает много замечательных педагогов и одна из них — Ирина Екименко, которая преподаёт русскую культуру и язык и для русских, и для эстонских гимназистов. Она прямо-таки живёт своим предметом, сотрудничает с библиотеками, и русские ученики помогают ей в проведении открытых уроков для эстонских сверстников.

Во-вторых, в нашей школе мы придерживаемся принципа, что знание любого языка — это только средство для решения других задач. Я сама окончила русскую школу — бывшую 16-ю, Йыхвискую русскую гимназию, мой родной язык русский, но после университета в школе с русским языком преподавания я не работала ни года, однако быстро поняла, что благодаря знанию эстонского могу место работы выбирать. Каждое учебное заведение, конечно, имеет и собственные ценности, которые передаёт учащимся, но мы стараемся делать так, чтобы школьные ценности не довлели над ценностями, которые каждому прививают в семье, не подменяли их.

- Вы хотите сказать ”в душу ученикам не лезем”?

- Можно сказать и так. Не забывайте, что гимназисты — это довольно-таки взрослые люди, личности, каждый со своей семейной историей.

- Что для вас сегодняшняя молодёжь? Это поколение-загадка или к нему применима мудрость Тютчева о природе, которая ”сфинкс, и тем она верней своим искусом губит человека, что, может статься, никакой от века загадки нет и не было у ней”?

- То, что эти ребята более ”компьютерные” и менее ”книжные”, — это уже общее место. Может быть, чуть менее заметна такая черта сегодняшней молодёжи, как то, что они не боятся пробовать и ошибаться, они менее осторожны, чем мы в их годы. Для них не проблема отучиться год-другой в вузе и бросить учёбу, ”потому что не моё”, для них важны не столько формальные оценки, сколько ”умение что-то делать”, практический опыт, многие не переживают даже, если и выпускной экзамен не сразу сдадут, — ну подумаешь, через год можно пересдать, да теперь, как известно, и одного набранного балла достаточно.

- Не смущает, что это ”поколение экспериментаторов” через пять-десять лет пополнит элиту общества и начнёт потихоньку диктовать новые правила жизни старшим поколениям? Или ринется вперёд, не разбирая дороги?

- Я всё-таки оптимист. Если школьник вырастет по-настоящему хорошим Человеком с большой буквы — он не станет в жизни перешагивать через других и примет эстафету от тех, кто во все времена пытался делать мир чуточку лучше. Наш педагогический коллектив по мере своих сил помогает такому воспитанию личности.

Наши гимназисты знают, что за свою учёбу отвечают прежде всего сами, нянек у них нет. Это чувство свободы на первых порах может сыграть злую шутку, пока ученик не поймёт, что там, где свобода, должна быть и ответственность. У нас есть мальчик, который пришёл из основной школы с прекрасными оценками, десятый класс закончил с половиной ”неудов”, а сегодня он снова отличник. Как он сам объяснял, первое время в гимназии его просто опьянило это чувство, когда тебя никто ничего не заставляет, но потом он понял, что пора становиться взрослым. Таких примеров у нас много.

- Сейчас ещё остаётся в топе новостей сообщение о том, что таллиннская Гимназия Густава Адольфа решила провести концерт советских песен и директору за это хорошенько досталось от эстонцев. В СМИ говорят об этой инициативе и в более широком контексте — нашей ментальности, нашей общественной жизни. Как руководитель гимназии что думаете об этом событии? И могли бы нечто подобное провести у себя?

- Такой концерт имеет право на существование. Я не согласна только с тем, как он поначалу преподносился инициаторами: в дни столетия провозглашения Эстонской Республики говорить о ”подарке России” неуместно. Скорее, это подарок эстонской молодёжи, позволяющий понять, что в советское время не всё здесь было плохо. Может ли подобное мероприятие состояться в Йыхвиской гимназии? Думаю, в течение нынешнего года, года юбилея ЭР, нет. Однако если бы кто-то из нашей гимназии пожелал съездить на этот концерт к коллегам — пожалуйста.

- По вашим наблюдениям, есть ли у сегодняшней школьной молодёжи ностальгия или почва для ностальгии по советскому времени, пусть хотя бы и в качестве моды?

- Мне кажется, нет. Возьмите хотя бы концерты с произведениями тех лет, что бывают в Кохтла-Ярве или Йыхви — например, недавний посвящённый Высоцкому, — сколько там наших учеников присутствовало? Раз-два и обчёлся. У меня вообще впечатление, что молодёжь о советских годах почти ничего и не знает, даже во многих русских семьях на эту тему мало говорят.

”Гимназисту должно быть хорошо”

- Вернёмся к школьным делам. Что делают в Йыхвиской гимназии преподаватели из Китая и Бразилии?

- Когда гимназию создавали, предполагалось, что она будет специализироваться на восточных культурах. Именно поэтому у нас есть договор с таллиннским Институтом Конфуция, который предоставил нам преподавателя китайской культуры. Со следующего года начнём и курс культуры Японии с основами японского языка. А бразильцы дают гимназистам знания английского и факультативно рассказывают о культуре своей родины. Предлагают организовать и факультатив по португальскому.

- Дефицит педагогических кадров испытываете?

- Сегодня передо мной стоит вызов: найти учителя физики, поскольку наш нынешний преподаватель этого предмета уже пенсионер. В связи с большой загруженностью учителя химии надо бы найти и второго химика. Ищем. Проблема — и в том, что наряду с профессиональными знаниями нужно знание эстонского языка, и в том, что в Эстонии специалисты в школу не рвутся, их расхватывают производство и бизнес, а зарплата педагога хоть и растёт, но пока не достигла таких высот, чтобы за место школьного учителя разворачивалась конкуренция.

- Йыхви собирается делать в микрорайоне, рядом с вами, с основной и художественной школами т.н. образовательный городок. Самоуправление его расхваливает, а вы что думаете?

- Известно, что недавно наш министр подняла тему — нужны ли домашние задания? Образовательный городок — это явление из того же ряда. То есть если сделать так, чтобы у школьника рядом были и место для учёбы, и место для занятий по интересам, то в результате он избавится от переездов туда-сюда и сможет больше времени проводить с родителями или заниматься ещё каким-то полезным делом. Я за такой образовательный городок.

- Недавно знакомая показала мне фотку, присланную её дочерью, которая учится в вашей школе. На фото была тарелка из гимназической столовой, на которой лежало немножко пюре и немножко какого-то салата. Школьники утверждают, что раньше их кормили более сытно.

- Количество приготовленной для гимназии пищи осталось тем же. Но если раньше гимназисты сами накладывали её в свои тарелки, то теперь порции раздают работники столовой. Когда еду накладывали школьники, естественно, кто-то брал себе побольше, а кому-то из-за этого не хватало, поэтому порции и уравняли. На питание одного гимназиста государство выделяет менее 2 евро в день. Повара стараются, как могут, но сумма маленькая, не разбежишься.

- Одно возможное решение этой проблемы — собирать на обеды дополнительные суммы с самих школьников. Второе — открыть школьный буфет.

- Буфет в старой эстонской гимназии, где и сейчас готовят нам еду, когда-то был, но его закрыли, поскольку не выдержал конкуренции с магазином возле школы. Идея собирать на обеды дополнительные суммы выдвигалась ещё в первый год нашей работы, но поддержки у родителей тогда не нашла. Сейчас в министерстве поговаривают о необходимости несколько увеличить государственную сумму, отпускаемую на гимназическое питание. Но, может быть, не дожидаясь этого, мы действительно проведём у себя опрос на тему увеличения порций при условии доплаты со стороны учеников и их семей. Главная задача всё та же — гимназисту в стенах родной школы должно быть хорошо.