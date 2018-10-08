08.10.2018, 20:25

Новое правление Нарвского округа Центристской партии избрали без кворума

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rus.delfi.ee
EST
Новое правление Нарвского округа Центристской партии избрали без кворума
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Вечером в понедельник, 8 октября, Нарвский округ Центристской партии выбрал семь новых членов правления, которое продолжила возглавлять европарламентарий Яна Тоом. Заместителями председателя стали Максим Волков и Людмила Морина, сообщает rus.err.ee со ссылкой на ”Актуальную камеру”.

Как сказала "Актуальной камере" перед началом собрания председатель нарвского округа Центристской партии Яна Тоом, для повторного собрания кворум не нужен.

Первая попытка выбрать новое правление провалилась 26 сентября - необходимо было присутствие как минимум 45 членов местной партийной организации, то есть 10 процентов от общего числа, но пришло только 30 местных центристов.

Председатель Нарвского округа ЦП Яна Тоом тогда сказала, что сбору нарвских центристов препятствовали недавно покинувшие партию местные видные деятели, в том числе с помощью угроз.

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