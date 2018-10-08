Новое правление Нарвского округа Центристской партии избрали без кворума

Как сказала "Актуальной камере" перед началом собрания председатель нарвского округа Центристской партии Яна Тоом, для повторного собрания кворум не нужен.

Первая попытка выбрать новое правление провалилась 26 сентября - необходимо было присутствие как минимум 45 членов местной партийной организации, то есть 10 процентов от общего числа, но пришло только 30 местных центристов.

Председатель Нарвского округа ЦП Яна Тоом тогда сказала, что сбору нарвских центристов препятствовали недавно покинувшие партию местные видные деятели, в том числе с помощью угроз.