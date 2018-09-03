03.09.2018, 16:51

"Новая газета": почему Ивангород и Нарва строили набережные на средства ЕС, но эстонская вышла в 9 раз длиннее?

 (3)
rus.delfi.ee
EST
А Вы уже гуляли по променаду вдоль Наровы?
Foto: Nilova

Корреспондент "Новой газеты" побывала на эстонско-российской границе и решила разобраться в том, почему набережные променады в Нарве и Ивангороде, которые очень часто сравнивают, так сильно различаются.

К ивангородской набережной нужно идти сквозь длинную автомобильную очередь на границу, потом спускаться к реке по разбитой дорожке. Слева остаются машины, справа — заборы частного сектора. Впереди сквозь кусты и камыши блестит река. И вдруг возникают аккуратная плитка, чугунные оградки и скамейки. А потом так же неожиданно все кончается. Шаг — и опять кусты, камыши, заборы.

Весь ивангородский променад — 200 метров. Если пройтись по нему взад-вперед пять раз, получится почти эстонский вариант. Только на том берегу есть еще фонтан, клумбы, уличное кафе с мороженым и маленькая сцена.

Согласно документам программы ”Эстония–Латвия–Россия”, весь проект обошелся в 1,7 миллиона евро. Из них Нарва освоила 631 тысячу, Ивангород — 1,1 миллиона. И когда узнаешь все цифры, вывод получается один. Его и сделал журналист New York Times, поговорив с жителями двух городов: ”Вероятно, коррупция”.

— К сожалению, он поговорил только с жителями, — замечает замглавы администрации Ивангорода Татьяна Шарова. — Речь идет о двух совершенно разных проектах.

По словам российской чиновницы, параллельно с Ивангородом Нарва тоже сделала лишь двухсотметровый участок. Не тот, что на берегу реки, а выше.

— Они построили дорожки и спилили деревья, — добавляет Татьяна Шарова. — Все деревья эстонцам не дали спилить экологи, там живут редкие летучие мыши. У нас редких мышей не было, потому что не было деревьев. У нас был поросший камышом берег.

И можно было бы усмехнуться: дескать, знаем мы ваши отмазки. Но объяснения российской стороны подтвердил эстонский чиновник.

— В Нарве строили не один променад, а два, — объяснил глава департамента развития нарвской мэрии Георгий Игнатов. — Проект, который мы делали совместно с Ивангородом, касался только верхнего участка. И он короче ивангородского. Мы привели в порядок дорожки, газоны, поставили скамейки. А Ивангород обустраивал речной берег, там объективно надо было проводить большие работы. Так что фактически у российской стороны получилось даже дешевле.

Набережную, которую все норовят сравнить с ивангородской, Нарва строила отдельно, по другой программе.

— Нижний променад — да, он большой, красивый, с фонтаном, с подсветкой, — кивает Георгий Игнатов. — Его протяженность — 900 метров, стоило это около 5 миллионов евро.

Материал полностью читайте на сайт "Новой газеты".

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Органы не следят за действиями педофила Айбетова, который недавно вышел на свободу и вновь активизировался в соцсетях

03.09.2018
Как стало недавно известно, Артур Айбетов (30), который отсидел тюремный срок за преступления сексуального характера против детей и хранение детского порно, вышел на свободу. Судя по его страничке в соцсети, он вновь ведет активную деятельность — публикует свои вызывающие фотографии, а также фото несовершеннолетних девочек. Однако правоохранительные органы слежку за его действиями не ведут.
Подробнее

ФОТО: В Нарве открыли школьный стадион с лучшим в городе искусственным газоном. Президент не присутствовала

03.09.2018
Сегодня в Нарве прошло торжественное открытие стадиона 6-й школы после капитальной реконструкции. Самое современное футбольное поле в городе и баскетбольная площадка будут постоянно доступны для всех желающих.
Подробнее

Уже год без ключей: мужчина приобрел квартиру с родственниками продавца в придачу, которые отказываются съезжать

03.09.2018
В апреле прошлого года мужчина купил в столичном районе Мустамяэ квартиру, но ключи от нее до сих пор не получил — родственник продавца отказывается оттуда съезжать, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €

"Новая газета": почему Ивангород и Нарва строили набережные на средства ЕС, но эстонская вышла в 9 раз длиннее?

03.09.2018
Корреспондент "Новой газеты" побывала на эстонско-российской границе и решила разобраться в том, почему набережные променады в Нарве и Ивангороде, которые очень часто сравнивают, так сильно различаются.
Подробнее


Порошенко внес в Раду поправки к Конституции для вступления Украины в НАТО и ЕС

03.09.2018
Президент Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде проект изменений в Конституцию относительно интеграции Украины в НАТО и Европейский Союз, сообщила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.
Подробнее

ФОТО: Начался суд над 49-летним мужчиной, которого обвиняют в сексуальном домогательстве к 10-летней девочке

03.09.2018
Сегодня в Пярнуском уездном суде началось заседание по делу 49-летнего Вейко Мянника, которого обвиняют в сексуальном домогательстве к 10-летней девочке, а также систематическом избиении супруги.
Подробнее

ФОТО | Смотрите, как живут наши соотечественники в курортной Марбелье

03.09.2018
На местном портале недвижимости появилось интересное объявление — на продажу поступила шикарная, качественно реновированная вилла в Испании, в городе Пуэ́рто-дель-Роса́рио. Примечательно, что дом расположен на расстоянии пешей прогулки от эстонской школы.
Подробнее