Nordecon построит в Йыхвиском военном городке 300-местную казарму

Nordecon AS и Государственный центр оборонных инвестиций (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus) заключили договор о работах по проектированию и строительству казармы в Йыхвиском военном городке.
Строительные работы включают в себя также и работы по проектированию и строительству слаботочных систем, работы по реконструкции штабного здания и работы по усовершенствованию палаточного городка в Сиргала. Стоимость договора составляет 4,6 миллиона евро, причем к цене добавляется налог с оборота.
”Самый важная часть национальной обороны Эстонии, — это, безусловно, хорошо обученные призывники; для нас как строителей это большая честь — внести свой вклад в то, чтобы условия службы наших военнообязанных были максимально хорошими и способствовали обучению. Высококачественная инфраструктура должна быть подспорьем для цели государства, заключающейся в том, чтобы повысить потенциал Сил обороны и качество их подготовки”, — сказал член правления компании Nordecon AS Андо Воогма. ”Компания Nordecon ранее построила в Тапаском военном городке несколько объектов, в том числе и четыре казармы. Несомненно, мы сможем использовать эти предыдущие опыт и знания при строительстве договорных объектов в Йыхвиском военном городке, поскольку казарма в Йыхви точно такая же, как и в Тапаском военном городке.
Работы, выполняемые по договору, начнутся в Йыхвиском военном городке в феврале 2019 года и завершатся в мае 2020 года. Компания Nordecon в 2016 году построила в Йыхвиском военном городке стрелковые тиры для Вируского пехотного батальона.
Наряду с рынком Эстонии, концерн Nordecon действует в Швеции, Финляндии и на Украине. В Швеции фирма оказывает в основном строительные услуги для жилых и нежилых зданий. На Украине Nordecon действует в сфере генерального подряда и управления проектами зданий для частных клиентов. Деятельность концерна на финском рынке до сих пор была сосредоточена, главным образом, на субподряде бетонных работ, однако, опираясь на опыт прошлых лет, будет начата подготовительная работа по расширению деятельности на рынок основных подрядчиков.