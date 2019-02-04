Nordecon построит в Йыхвиском военном городке 300-местную казарму

Строительные работы включают в себя также и работы по проектированию и строительству слаботочных систем, работы по реконструкции штабного здания и работы по усовершенствованию палаточного городка в Сиргала. Стоимость договора составляет 4,6 миллиона евро, причем к цене добавляется налог с оборота.

”Самый важная часть национальной обороны Эстонии, — это, безусловно, хорошо обученные призывники; для нас как строителей это большая честь — внести свой вклад в то, чтобы условия службы наших военнообязанных были максимально хорошими и способствовали обучению. Высококачественная инфраструктура должна быть подспорьем для цели государства, заключающейся в том, чтобы повысить потенциал Сил обороны и качество их подготовки”, — сказал член правления компании Nordecon AS Андо Воогма. ”Компания Nordecon ранее построила в Тапаском военном городке несколько объектов, в том числе и четыре казармы. Несомненно, мы сможем использовать эти предыдущие опыт и знания при строительстве договорных объектов в Йыхвиском военном городке, поскольку казарма в Йыхви точно такая же, как и в Тапаском военном городке.