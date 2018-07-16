16.07.2018, 19:06

Ночью над восточной границей Эстонии часто летают дроны: развлечение для любопытных или дело рук преступников?

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rus.delfi.ee
EST
Eesti piirivalve sai 9 uut drooni
DroonFoto: Argo Ingver

В прошлые четверг и пятницу пограничники зафиксировали на восточной границе передвижение более 30 дронов, не имеющих на это разрешение. Большинство случаев имели место в поздние вечерние часы, что дает основание полагать, что это были не просто любопытные местные жители.

Департамент полиции и погранохраны (PPA) отмечает, что дроны используют не только частные лица, но и погранохрана и Силы обороны РФ.

Несмотря на нарушение границы, пока еще ни один дрон не был сбит. Зато некоторые любопытные эстоноземельцы получили штраф, который достигает до 800 евро. Оштрафованные даже не знали об ограничении использования дронов на приграничных участках.

Эстонские погранслужбы считают возможным, что и преступники могут использовать дроны для того, чтобы следить за передвижением пограничников на зеленой границе. Использовавшие подобный трюк контрабандисты были задержаны как в Эстонии, так и в Финляндии и Литве.

Министерство внутренних дел готово выделить дополнительные 17 млн евро, чтобы к наземным сенсорам и устройства слежения добавить дроны и возможность обезвреживать неизвестный дроны.

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