25.11.2018, 17:07

Ночную продажу алкоголя в Нарве ограничат. Все из-за одиозного бара ”Караоке 24”

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Сергей Трохачев,
Сергей Трохачев, "Нарвская газета"
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Ночную продажу алкоголя в Нарве ограничат. Все из-за одиозного бара ”Караоке 24”
"Нарвская газета"

Проект решения городской управы о временном запрете на розничную продажу алкоголя для потребления на месте, рассмотренный на заседании комиссии по городскому хозяйству еще в прошлом месяце, предписывает: запретить продажу в выходной день с 4.00 до 6.00 и в предвыходной день с 4.00 до 7.00, сообщает "Нарвская газета".

В пояснительной записке, представленной Георгием Игнатовым, директором Департамента развития и экономики, читаем: ”В течение года в Департамент… поступали обращения.., в которых обращающиеся выражали беспокойство в связи с тем, что различные места общественного питания осуществляют круглосуточную или в ночное время розничную продажу алкогольных напитков для употребления на месте. Департамент полиции и погранохраны считает, что круглосуточная розничная продажа алкогольных напитков является причиной различных правонарушений и преступлений”.

Обозначение цели

Депутат городского собрания Алексей Мяги уточнил в беседе с нашим корреспондентом: ”Основное внимание полиции сосредоточено на баре ”Караоке 24”, находящемся рядом с памятником афганцам на проспекте Кангеласте. Там постоянно возникают инциденты, переваливающие за порог бара и создающие угрозу для прохожих. Как свидетельствуют жители ближайших домов, местечко действительно злачное. И, что особенно досадно — соседствует с мемориалом, воздвигнутым по народной инициативе”.

Много ли в Нарве еще подобных заведений, работающих глубоко за полночь?

Допустим, ночной клуб ”Женева”, арт-клуб ”Ро-Ро”, три казино, может быть, еще какие-то места. Кстати, в ”Ро-Ро”, который открыт до 2-х ночи по будним и до 4-х в предвыходные дни, имеется серьезная охрана, и там хулиганство едва ли возможно.

Что гласят законы и что может самоуправление?

Итак, запрет продажи алкоголя относится прежде всего к бару на Кангеласте. Как указано в пояснительной записке, ”у городского собрания есть законное право устанавливать на своей административной территории промежуток времени для розничной продажи алкогольных напитков для употребления на месте”. И далее: ”в соответствии с положениями Закона об алкоголе, статья 42 часть 3, розничная торговля алкогольными напитками для употребления на месте может быть ограничена во временном промежутке, установленном Законом об охране общественного порядка, статья 56 часть 2”.

В этом законе прописано: ”В общественном месте в промежуток времени с 22.00 до 06.00 и в предшествующую выходному дню ночь с 00.00 до 07.00 запрещено производить постоянный или повторяющийся, мешающий другим лицам шум или световые эффекты”. Что касается местных властей, то — обращаемся к пояснительной записке: ”местное самоуправление своим решением может сократить установленный временной промежуток”, но — внимание — ”не имеет права его продлить”!

Таким образом, проект горуправы получается более чем щадящим по отношению к ночным заведениям. И, заметим, логичным, потому что 7-8-часовой запрет лишает их возможности считаться именно ”ночными”.

Какова ожидаемая эффективность?

Чем обусловлены сокращенное время продажи алкоголя, предложенное городской управой? Все тем же конкретным объектом на Кангеласте, часы работы которого, как оповещает табличка на двери, простираются от 18.00 до 06.00, то есть фактически бар функционирует, скажем так, полукруглосуточно с охватом всей ночи. Поможет ли означенный запрет жителям ближайших домов? Во всяком случае, данное ограничение даст полиции основание предпринять решительные действия по отношению к физическому лицу, позволившему себе неадекватные поступки, а вслед затем и к лицу юридическому, в чьем ведении находится бар.

Алкоголь толкает на ”продолжение банкета”

Второй вопрос: не скажется ли запрет на работе иных вышеупомянутых заведений, пока не запятнавших себя предосудительными историями? Вроде бы, не должен: в конце концов, начальное время 4.00 — почти утро, но детали предстоит обозначить депутатам горсобрания на заседании 29 ноября.

Но, предвосхищая грядущее решение, хотелось бы обратить внимание депутатов на процитированный фрагмент из Закона об охране общественного порядка, где говорится о запрещении шуметь или производить световые эффекты ночью.

ТОП

Близятся рождественские и новогодние праздники, и опять нас ждут еженощные крики, вопли, салюты, фейерверки и прочий ”постоянный или повторяющийся, мешающий другим лицам шум”. Который не ограничивается только зимним периодом, но охватывает все праздничные дни (а зачастую не только праздничные), причем как эстонские, так и российские. Может быть, имеет смысл усилить контроль также и в этом направлении?

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